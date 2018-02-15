Конкурент «Теслы», который еще не выпустил ни одной машины, показал вторую модель

Компания Faraday Future показала эскизы нового электрического кроссовера, который в модельном ряду расположится на ступеньку ниже FF91. О расширении модельного ряда производитель объявил во время встречи с ключевыми поставщиками. Ранее компания получила 1,5 миллиарда долларов от неизвестного гонконгского инвестора. Об этом сообщает Autocar.

Новый кроссовер, о котором пока нет никакой информации, будет отличаться от флагманского FF91 более угловатым и агрессивным дизайном. Ожидается, что производство серийной модели вседорожника будет налажено на арендованном заводе в американском городе Ханфорд.

Концептуальный кроссовер Faraday Future FF91 дебютировал в январе 2017 года. Его оснастили четырьмя электромоторами, суммарной мощностью 1050 лошадиных сил. С места до 96 километров в час прототип мог разгоняться за 2,39 секунды, а его запас хода составлял 700 километров.

FF91 оборудован 10 камерами высокого разрешения, 13 радарами, 12 ультразвуковыми сенсорами и выдаигающимся из капота лидаром. Функция автопилота может самостоятельно парковать машину и возвращать ее к владельцу.

Выход на рынок Faraday Future FF91 запланирован на текущий год.

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