Новому Fiat 500 добавят пассажирскую дверь. Но только одну

Пока 500e можно купить в Европе в кузове хэтчбек (три двери) и кабриолет (две двери). Но уже в этом месяце европейцам предложат третий вариант – ассиметричный, с дополнительной дверью для пассажира второго ряда. Причём четвёртая дверь будет открываться против хода движения, так что центральной стойки у автомобиля по-прежнему не будет. По информации AutomotiveNews, премьера новинки, которую, скорее всего, назовут Trepiuno, состоится в середине октября.
Fiat
Подобную конфигурацию использовали и другие автопроизводители. Например, дополнительные пассажирские двери, распахивающиеся против хода движения, были у Mazda RX-8, а Fiat отработал эту схему на пикапе Strada предыдущего поколения.
Однако у подобного решения есть несколько существенных минусов, из-за которых оно так и получило массового распространения. Во-первых, увеличивается вес автомобиля (у Fiat 500e прибавка составит около 30 килограммов), а во-вторых, дополнительная дверь ослабляет жёсткость кузова.
Электрический Fiat 500 нового поколения дебютировал в июне этого года. Он построен на полностью электрической платформе, а в движение электрокар приводит 120-сильный электромотор, который питает батарея ёмкостью 42 киловатт-часа. Запас хода по циклу WLTP составляет 320 километров. В Италии цены стартуют от 34,9 тысячи евро (более трёх миллионов рублей по нынешнему курсу).