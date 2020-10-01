Новому Fiat 500 добавят пассажирскую дверь. Но только одну

Подобную конфигурацию использовали и другие автопроизводители. Например, дополнительные пассажирские двери, распахивающиеся против хода движения, были у Mazda RX-8, а Fiat отработал эту схему на пикапе Strada предыдущего поколения.

Однако у подобного решения есть несколько существенных минусов, из-за которых оно так и получило массового распространения. Во-первых, увеличивается вес автомобиля (у Fiat 500e прибавка составит около 30 килограммов), а во-вторых, дополнительная дверь ослабляет жёсткость кузова.