23 марта, 15:46

Шестиколесный 70-летний Fiat с винными баром пустят с молотка за 3 миллиона рублей

Fiat 500 C Ollearo работал на винодельне

Fiat 500 C Ollearo © Asti Bolaffi
Анастасия Мельник
На итальянском аукционе Asti Bolaffi выставят на продажу уникальный шестиколёсный грузовик Fiat 500 C Ollearo 1950 года выпуска. За необычную машину, оборудованную винным баром планируют выручить 35 000 евро (примерно три миллиона рублей по текущему курсу).

Уникальный грузовик построили инженеры туринской фирмы Ollearo. За основу проекта специалисты взяли грузовик Fiat 500 образца 1950 года. В ходе модернизации на автомобиль, который создавали для работы на винодельне, установили дополнительную ось. Кроме того, грузовичок оборудовали металлическим кузовом, в котором разместили винный бар.

Необычный грузовик эксплуатировали по назначению до середины 80-х годов прошлого века. Несколько лет спустя Fiat 500 С Ollearo провели глубокую реставрацию, в процессе которой автомобиль полностью перекрасили в зелёный цвет, а также установили на заднюю ось деревянный кузов. С тех пор передвижной винный бар хранился в частном музее.

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Fiat 500 C Ollearo

Фото: Asti Bolaffi

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Двухместный салон грузовичка выполнен из натуральной коричневой кожи. В движение Fiat 500 С Ollearo приводит 569-кубовый бензиновый двигатель мощностью 16 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с механической трансмиссией. По словам продавца, за годы простоя мотор автомобиля несколько раз заводили, однако потенциальному покупателю необходимо будет проверить техническое состояние машины.

В декабре прошлого года группа ГАЗ поделилась снимками новой модификации «ГАЗель City», превращенной в передвижной магазин. Благодаря низкому полу и просторному салону внутри автобуса удалось разместить полноценную торговую точку с витринами и даже местом для примерки одежды.

Источник: Asti Bolaffi