Шестиколесный 70-летний Fiat с винными баром пустят с молотка за 3 миллиона рублей

Уникальный грузовик построили инженеры туринской фирмы Ollearo. За основу проекта специалисты взяли грузовик Fiat 500 образца 1950 года. В ходе модернизации на автомобиль, который создавали для работы на винодельне, установили дополнительную ось. Кроме того, грузовичок оборудовали металлическим кузовом, в котором разместили винный бар.

Необычный грузовик эксплуатировали по назначению до середины 80-х годов прошлого века. Несколько лет спустя Fiat 500 С Ollearo провели глубокую реставрацию, в процессе которой автомобиль полностью перекрасили в зелёный цвет, а также установили на заднюю ось деревянный кузов. С тех пор передвижной винный бар хранился в частном музее.