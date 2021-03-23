Шестиколесный 70-летний Fiat с винными баром пустят с молотка за 3 миллиона рублей

Уникальный грузовик построили инженеры туринской фирмы Ollearo. За основу проекта специалисты взяли грузовик Fiat 500 образца 1950 года. В ходе модернизации на автомобиль, который создавали для работы на винодельне, установили дополнительную ось. Кроме того, грузовичок оборудовали металлическим кузовом, в котором разместили винный бар.
Необычный грузовик эксплуатировали по назначению до середины 80-х годов прошлого века. Несколько лет спустя Fiat 500 С Ollearo провели глубокую реставрацию, в процессе которой автомобиль полностью перекрасили в зелёный цвет, а также установили на заднюю ось деревянный кузов. С тех пор передвижной винный бар хранился в частном музее.
Фото: Asti Bolaffi
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Двухместный салон грузовичка выполнен из натуральной коричневой кожи. В движение Fiat 500 С Ollearo приводит 569-кубовый бензиновый двигатель мощностью 16 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с механической трансмиссией. По словам продавца, за годы простоя мотор автомобиля несколько раз заводили, однако потенциальному покупателю необходимо будет проверить техническое состояние машины.
В декабре прошлого года группа ГАЗ поделилась снимками новой модификации «ГАЗель City», превращенной в передвижной магазин. Благодаря низкому полу и просторному салону внутри автобуса удалось разместить полноценную торговую точку с витринами и даже местом для примерки одежды.