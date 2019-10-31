Fiat Chrysler и Peugeot Citroen объединятся в мегаконцерн

Подробности сделки уже известны: объединенной компанией будут в равной доле владеть обе стороны, а в совет войдут по пять топ-менеджеров из FCA и PSA. Главным исполнительным директором назначат главу PSA Карлос Таварес, а председателем правления — руководителя FCA Джона Элканна.

Впрочем, слияние – процесс небыстрый. По оценкам сторон, через четыре года он будет выполнен на 80 процентов, а полного слияния удастся достичь через семь лет.

После объединения компании рассчитывают сэкономить за счет унификации платформ и оптимизации инвестиций около 3,7 миллиардов евро в год; совокупный доход должен составить 170 миллиардов, а операционная выручка превысить 11 миллиардов евро.