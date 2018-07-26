Бразилец превратил хэтчбек Fiat в Lamborghini Aventador

Житель Бразилии Эдимар Соуза Гуларт самостоятельно построил копию Lamborghini Aventador. Будучи механиком по профессии, в качестве основы для проекта суперкара он выбрал 16-летний хэтчбек Fiat Uno. Об этом сообщает IOL News.

Машину-донора Гуларт купил два года назад за 31 тысячу реалов (524 тысячи рублей). На постройку копии «Ламбо» и изготовление нового обвеса у него ушел год и 10 тысяч реалов. В результате Fiat получил совершенно другой кузов с массивными воздухозаборниками и задним антикрылом, а также логотип Lamborghini и надпись Aventador.

Чтобы разогнаться до «сотни», Aventador требуется 2,9 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 350 километров в час.

Однако изменения носят лишь косметический характер. Технически это все тот же Fiat Uno, оснащенный 1,1-литровым двигателем мощностью 58 лошадиных сил и 87 Нм крутящего момента. До первой «сотни» Uno разгоняется за 15 секунды, а его максимальная скорость составляет 155 километров в час.

В мае китайский производитель Shandong Qilu Fengde представил электрокар P8, похожий на Bugatti Chiron. Дизайнеры позаимствовали у французской марки не только общую стилистику, но и оригинальный C-образный элемент кузова, и двухцветную окраску.