Fiat показал пластилиновый макет нового купеобразного кроссовера

На бразильском рынке Toro — один из бестселлеров Fiat. За шесть месяцев 2019 года продано 28 600 недешёвых пикапов, почти на 10 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Если FCA предложит конкурентную цену, то у более функционального кроссовера есть все шансы стать самой продаваемой моделью Fiat на южноамериканском рынке.