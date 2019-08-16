Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:38

Fiat показал пластилиновый макет нового купеобразного кроссовера

Итальянский конкурент Renault Arkana дебютирует в конце 2020 года

© FIAT
Компания Fiat продемонстрировала трёхмерную масштабную модель кросс-купе Fastback. Вседорожник, спроектированный для южноамериканского рынка на базе пикапа Toro, покажут «в металле» в 2020 году.

Первый показ кроссовера с покатой крышей состоялся в ноябре прошлого года на автосалоне в Сан-Паулу. Концепт-кар длиной 4,6 метра, шириной два метра и высотой 1,61 метра по пути на конвейер уменьшится в ширину на 16 сантиметров, чтобы «вписаться» в платформу FCA Small-Wide Architecture с несущим кузовом. Судя по макету, дизайн серийного «фастбека» будет идентичен концепту, добавятся лишь функциональные элементы вроде дверных ручек, наружных зеркал и системы выхлопа.

>
Reload
1 / 3

Концепт-кар Fiat Fastback

Не исключено, что со временем модель станет глобальной и заменит на развивающихся рынках минивэн Freemont, не пользующийся популярностью. Техническая начинка «фастбэка» держится в секрете, но базовые агрегаты кросс-купе может позаимствовать у Toro. В таком случае под капотом пропишется битопливный 1,8-литровый мотор мощностью 135-139 лошадиных сил, сочетающийся с шестидиапазонным «автоматом» Aisin.

На бразильском рынке Toro — один из бестселлеров Fiat. За шесть месяцев 2019 года продано 28 600 недешёвых пикапов, почти на 10 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Если FCA предложит конкурентную цену, то у более функционального кроссовера есть все шансы стать самой продаваемой моделью Fiat на южноамериканском рынке.

Источник: autoweek.nl