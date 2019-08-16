Fiat показал пластилиновый макет нового купеобразного кроссовера

Первый показ кроссовера с покатой крышей состоялся в ноябре прошлого года на автосалоне в Сан-Паулу. Концепт-кар длиной 4,6 метра, шириной два метра и высотой 1,61 метра по пути на конвейер уменьшится в ширину на 16 сантиметров, чтобы «вписаться» в платформу FCA Small-Wide Architecture с несущим кузовом. Судя по макету, дизайн серийного «фастбека» будет идентичен концепту, добавятся лишь функциональные элементы вроде дверных ручек, наружных зеркал и системы выхлопа.
Не исключено, что со временем модель станет глобальной и заменит на развивающихся рынках минивэн Freemont, не пользующийся популярностью. Техническая начинка «фастбэка» держится в секрете, но базовые агрегаты кросс-купе может позаимствовать у Toro. В таком случае под капотом пропишется битопливный 1,8-литровый мотор мощностью 135-139 лошадиных сил, сочетающийся с шестидиапазонным «автоматом» Aisin.
На бразильском рынке Toro — один из бестселлеров Fiat. За шесть месяцев 2019 года продано 28 600 недешёвых пикапов, почти на 10 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Если FCA предложит конкурентную цену, то у более функционального кроссовера есть все шансы стать самой продаваемой моделью Fiat на южноамериканском рынке.