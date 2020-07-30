На продажу выставили очень широкий Fiat 500 с двигателем от Civic Type R

Среди прочего хэтчбек выделяется топливным баком, установленным в переднем багажнике, тормозными дисками Abarth Sport спереди и механизмами от Civic Si сзади, а также колесами XO Luxury с шинами Toyo Proxie R888.

В салоне — новая передняя панель с приборами Marshall, подрезанный снизу руль Sparco и гоночные «ковши» Bride Low-Max.

В обвесе проделаны дополнительные воздухозаборники для охлаждения двигателя, тормозов и кокпита. За автомобиль хотят получить 85 000 долларов (7,3 миллиона рублей).