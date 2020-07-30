12:47

На продажу выставили очень широкий Fiat 500 с двигателем от Civic Type R

За хэтчбек хотят получить 85 000 долларов

Алексей Носаченко
В США на продажу выставили очень широкий Fiat 500 с двигателем от Honda Civic Type R. Машину построила фирма Redline Restorations из американского Бриджпорта — это реставрационная мастерская с кучей наград, завоёванных в престижных конкурсах элегантности.

В основе «заряженного» хот-хэтча лежит модель 1971 года. Причем его техническая начинка в полной мере соответствует необычной внешности с чрезмерно раздутыми колесными арками. Прежний двигатель объемом 0,5 литра здесь заменен на 1,6-литровый B16B, который ставили на Honda Civic Type R (EK9). «Четверка» выдает 194 лошадиные силы и раскручивается до 9000 оборотов в минуту, но о динамических характеристиках автомобиля в компании умалчивают. Коробка — пятиступенчатая механика.

>
Reload
1 / 7

Среди прочего хэтчбек выделяется топливным баком, установленным в переднем багажнике, тормозными дисками Abarth Sport спереди и механизмами от Civic Si сзади, а также колесами XO Luxury с шинами Toyo Proxie R888.

В салоне — новая передняя панель с приборами Marshall, подрезанный снизу руль Sparco и гоночные «ковши» Bride Low-Max.

В обвесе проделаны дополнительные воздухозаборники для охлаждения двигателя, тормозов и кокпита. За автомобиль хотят получить 85 000 долларов (7,3 миллиона рублей).

Альтернативой этой машине может стать современный Abarth 695 70°Anniversario. Он оснащен 1,4-литровым турбомотором, который выдает 180 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента, и набирает «сотню» за 6,7 секунды. Максимальная скорость юбилейной модели — 225 километров в час. Фишка издания — спойлер с механической регулировкой, как на гоночных машинах.

Источник: Redline Restorations