Суперкар Pagani Huayra переделали в духе 63-летнего «Фиата»

Компания Pagani построила специальную модификацию суперкара Huayra под название Lampo (в переводе с итальянского – молния). Автомобиль сделан для бывшего топ-менеджера «Фиата» и наследника итальянского концерна Лапо Элканна.

Внешность купе разрабатывалась при участии Горацио Пагани и тюнинг-ателье Garage Italia Customs, владельцем которого является Элканн. Дизайн выполнен в духе концепт-кара Fiat Turbina 1954 года, который оснащался 300-сильным газотурбинным двигателем и имел очень низкий коэффициента аэродинамического сопротивления – 0.14.

Помимо уникальной окраски кузова и отделки салона, Pagani Huayra Lampo получил некоторые элементы карбонового обвес кузова от «заряженной» версии суперкара – BC. Это относится, например, к увеличенным воздухозаборникам в передней части кузова, которые увеличивают поток воздуха к двигателю на 5,35 процента.

Концепт Fiat Turbina

Силовая установка осталась такой же: автомобиль оснащается шестилитровым битурбо двигателем V12, выдающим 765 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. «Сотню» суперкар набирает менее чем за три секунды. Максимальная скорость – 370 километров в час.

Одной из последних спецверсий модели Huayra стал вариант под названием Pearl («жемчужина»). Он был представлен в прошлом году, но почти сразу же попал в серьезную аварию на улицах Парижа. В начале 2017-го компания Pagani показала процесс восстановления суперкара.