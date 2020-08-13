На продажу выставили 24-летний Fiat Uno почти без пробега

Fiat Uno в голубом цвете кузова всю жизнь служил демонстрационным образцом и потому до сих пор находится в состоянии практически нового автомобиля. По словам продавца, «капсула времени» хранилась в гараже и выезжала оттуда только на плановое обслуживание, а также на короткие тест-драйвы с потенциальными покупателями.

Прекрасно сохранился и серый интерьер пятидверки с клетчатыми сиденьями, которые накрыли полиэтиленовыми чехлами. В небогатое оснащение, стандартное для середины 90-х, входит аналоговая приборная панель, расположенная за пластиковым рулем с четырьмя спицами, и обогреватель салона. Окна не имеют электропривода и открываются вручную.