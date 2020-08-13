На продажу выставили 24-летний Fiat Uno почти без пробега

Fiat Uno в голубом цвете кузова всю жизнь служил демонстрационным образцом и потому до сих пор находится в состоянии практически нового автомобиля. По словам продавца, «капсула времени» хранилась в гараже и выезжала оттуда только на плановое обслуживание, а также на короткие тест-драйвы с потенциальными покупателями.
Прекрасно сохранился и серый интерьер пятидверки с клетчатыми сиденьями, которые накрыли полиэтиленовыми чехлами. В небогатое оснащение, стандартное для середины 90-х, входит аналоговая приборная панель, расположенная за пластиковым рулем с четырьмя спицами, и обогреватель салона. Окна не имеют электропривода и открываются вручную.
Фото: Sportscars4you.eu
Двигатель – базовый четырехцилиндровый 1.0 Fire, развивающий 44 лошадиные силы и 74 Нм крутящего момента. В паре с пятиступенчатой механической коробкой передач мотор способен разогнать Uno только до 145 километров в час. На разгон с места до «сотни» хэтчбеку требуется 17,7 секунды.
В конце июля в продаже появился другой хэтчбек итальянской марки – Fiat 500 1971 года с 194-сильным двигателем от Honda Civic Type R. За «заряженный» автомобиль, получивший широкий обвес, хотят получить 85 000 долларов (7,3 миллиона рублей).