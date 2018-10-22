Американцы собрали самую большую коллекцию «стеклопластиковых» спорткаров

Среди хранящихся на «Стеклопластиковой ферме» машин есть Bangert Manta Ray образца 1956 года. Спорткар построен на кастомной раме и изначально оснащался 4,2-литровым Mercury V8 Flathead. Всего известно о существовании лишь четырех таких автомобилей.

В августе издание Autocar опубликовало историю о жителе Великобритании Марке Тороке, который является владельцем семидесяти «Шкод». Многие из его машин почти ничем не отличаются друг от друга – они одной и той же модели и года выпуска.