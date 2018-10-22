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22 октября, 18:25

Американцы собрали самую большую коллекцию «стеклопластиковых» спорткаров

Джефф Хакер и Рик Д’Лоухи хранят около 80 автомобилей «золотой эпохи стеклопластика»

Американцы Джефф Хакер и Рик Д’Лоухи собрали, вероятно, самую большую коллекцию самодельных послевоенных спорткаров. На своей ферме они хранят около 80 автомобилей «золотой эпохи стеклопластика», которая длилась с 1951 по 1957 год. Видео с небольшой экскурсией по Fiberglass Farm недавно опубликовала страховая компания Hagerty.

Большинство собранных Хакером и Д’Лоухи машин — это кит-кары с кузовами из стеклопластика. Этот материал стали использовать в транспорте во время Второй мировой войны, и после ее окончания он был более доступным, чем сталь и алюминий. Этим воспользовались бывшие солдаты, которые в своих гараж начали строить спортивные автомобили — для создания кузова из стеклопластика требовался лишь деревянный макет или модельная глина.

Видео: Hagerty

Среди хранящихся на «Стеклопластиковой ферме» машин есть Bangert Manta Ray образца 1956 года. Спорткар построен на кастомной раме и изначально оснащался 4,2-литровым Mercury V8 Flathead. Всего известно о существовании лишь четырех таких автомобилей.

В августе издание Autocar опубликовало историю о жителе Великобритании Марке Тороке, который является владельцем семидесяти «Шкод». Многие из его машин почти ничем не отличаются друг от друга – они одной и той же модели и года выпуска.

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