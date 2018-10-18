Посмотрите краш-тест старого и современного хэтчбека Ford Fiesta

Во время фронтального краш-теста оба хэтчбека Ford Fiesta двигались со скоростью 64 километра в час. В старом автомобиле при таком ДТП водитель и пассажир получили бы травмы, не совместимые с жизнью. В новой «Фиесте» риск серьезных увечий будет минимален.
Видео Global NCAP
Как заявляют представители организации, введение обязательных краш-тестов и испытания Euro NCAP помогли спасти около 78 тысяч жизней, начиная с 1997 года. В общей сложности число смертельных ДТП на европейских дорогах сократилось с 45 тысяч (по состоянию на середину 1990-х) до 25 тысяч (в настоящее время).
Ранее были показаны краш-тесты старой и современной Toyota Corolla, сравнивались старый Rover 100 и Honda Jazz последнего поколения, а также Nissan Sentra третьего поколения и нынешний Nissan Versa.