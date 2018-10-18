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13:10

Посмотрите краш-тест старого и современного хэтчбека Ford Fiesta

Испытание приурочили к 20-летию введения обязательных краш-тестов в Европе

Организация Global NCAP опубликовала видеоролик, в котором столкнула друг с другом сразу две «Фиесты» – новую и старую. Один из хэтчбеков выпущен в 1998 году, а другой – в нынешнем. Испытания приурочили к 20-летию введения обязательных краш-тестов новых автомобилей в Европе.

Во время фронтального краш-теста оба хэтчбека Ford Fiesta двигались со скоростью 64 километра в час. В старом автомобиле при таком ДТП водитель и пассажир получили бы травмы, не совместимые с жизнью. В новой «Фиесте» риск серьезных увечий будет минимален.

Видео Global NCAP

Как заявляют представители организации, введение обязательных краш-тестов и испытания Euro NCAP помогли спасти около 78 тысяч жизней, начиная с 1997 года. В общей сложности число смертельных ДТП на европейских дорогах сократилось с 45 тысяч (по состоянию на середину 1990-х) до 25 тысяч (в настоящее время).

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