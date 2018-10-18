Посмотрите краш-тест старого и современного хэтчбека Ford Fiesta

Видео Global NCAP

Как заявляют представители организации, введение обязательных краш-тестов и испытания Euro NCAP помогли спасти около 78 тысяч жизней, начиная с 1997 года. В общей сложности число смертельных ДТП на европейских дорогах сократилось с 45 тысяч (по состоянию на середину 1990-х) до 25 тысяч (в настоящее время).