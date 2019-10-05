Мужчина выводил из строя арендные электросамокаты

В курортном городе на восточном побережье южной Флориды недавно появился таинственный злоумышленник, который объявил войну электрическим самокатам, доступным для краткосрочной аренды, и принялся методично выводить их из строя. С апреля нынешнего года на улицах Форт-Лодердейла было испорчено 140 самокатов – у всех были перекушены тросы тормозных механизмов и закрашен QR-код, необходимый для работы мобильного приложения.