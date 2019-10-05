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12:00

Мужчина выводил из строя арендные электросамокаты

Американец умышленно перекусывал тормозные тросы на городских самокатах

Полиция города Форт-Лодердейл задержала 59-летнего мужчину, который испортил как минимум 20 арендных электросамокатов.

В курортном городе на восточном побережье южной Флориды недавно появился таинственный злоумышленник, который объявил войну электрическим самокатам, доступным для краткосрочной аренды, и принялся методично выводить их из строя. С апреля нынешнего года на улицах Форт-Лодердейла было испорчено 140 самокатов – у всех были перекушены тросы тормозных механизмов и закрашен QR-код, необходимый для работы мобильного приложения.

Однако теперь полицейским удалось поймать преступника, который напрямую связан как минимум с 20 эпизодами вандализма. 59-летний мужчина оказался местным жителем, который, впрочем, наотрез отказался сообщить мотивы своих поступков. Кроме необъяснимой ненависти к арендным самокатам с электроприводом, он оказал сопротивление при задержании и был арестован.

Поймать его удалось однажды в четыре утра на одной из улиц Форт-Лодердейла, когда злоумышленник пытался при помощи кусачек вывести из строя тормоза на очередном самокате. Преступление было записано на камеру наблюдения. Компания, предоставляющая услуги аренды, оценила причинённый ущерб как минимум в 1400 долларов.