Мужчина выводил из строя арендные электросамокаты

В курортном городе на восточном побережье южной Флориды недавно появился таинственный злоумышленник, который объявил войну электрическим самокатам, доступным для краткосрочной аренды, и принялся методично выводить их из строя. С апреля нынешнего года на улицах Форт-Лодердейла было испорчено 140 самокатов – у всех были перекушены тросы тормозных механизмов и закрашен QR-код, необходимый для работы мобильного приложения.
Однако теперь полицейским удалось поймать преступника, который напрямую связан как минимум с 20 эпизодами вандализма. 59-летний мужчина оказался местным жителем, который, впрочем, наотрез отказался сообщить мотивы своих поступков. Кроме необъяснимой ненависти к арендным самокатам с электроприводом, он оказал сопротивление при задержании и был арестован.
Поймать его удалось однажды в четыре утра на одной из улиц Форт-Лодердейла, когда злоумышленник пытался при помощи кусачек вывести из строя тормоза на очередном самокате. Преступление было записано на камеру наблюдения. Компания, предоставляющая услуги аренды, оценила причинённый ущерб как минимум в 1400 долларов.