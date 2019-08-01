Электросамокаты и сегвеи хотят приравнять к машинам

По российским ПДД, к полноправным участникам дорожного движения относятся только велосипедисты — владельцы же электросамокатов, сегвеев, моноколес и гироскутеров приравниваются к обычным пешеходам.

На прошлой неделе в Белоруссии водитель электрического самоката установил мини-рекорд среди такого типа транспорта: он разогнался до 75 километров в час. Мужчину засняли камеры фиксации нарушений, но поскольку номеров у самоката не было, найти нарушителя по базе невозможно, поэтому его поиском вручную занялась милиция города.