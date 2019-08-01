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15:11

Электросамокаты и сегвеи хотят приравнять к машинам

В ближайшее время будут готовы ПДД для электрического «микротранспорта»

© ivabalk / Pixabay
Представители Общественной палаты Москвы разработают поправки в Правила дорожного движения и добавят туда требования к «микротранспорту» — сегвеям, электросамокатам, моноколесам и гироскутерам. Документ направят в Госудму уже этой осенью.

Как рассказал агентству «Москва» заместитель председателя комиссии Общественной палаты по транспорту Норайр Блудян, вопрос стоит довольно остро и требует скорейшего решения.

По его словам, в законопроект могут войти скоростные ограничения для такого транспорта, а также ограничения по зонам, в которых можно на нем передвигаться. О том, как именно будут отслеживать выполнение требований, Блудян не уточнил.

По российским ПДД, к полноправным участникам дорожного движения относятся только велосипедисты — владельцы же электросамокатов, сегвеев, моноколес и гироскутеров приравниваются к обычным пешеходам.

На прошлой неделе в Белоруссии водитель электрического самоката установил мини-рекорд среди такого типа транспорта: он разогнался до 75 километров в час. Мужчину засняли камеры фиксации нарушений, но поскольку номеров у самоката не было, найти нарушителя по базе невозможно, поэтому его поиском вручную занялась милиция города.