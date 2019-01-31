Европейский Chevrolet Corvette получил «финальные» версии

Двухдверки Chevrolet Corvette Final Edition комплектуется углерод-керамическими тормозами Brembo, спортивными сиденьями Competition, видео-телеметрическим комплексом Performance Data Recorder и шасси с оптимизированными для трека настройками. Для некоторых версий предлагается карбоновый обвес и покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2.

Вдобавок в список оснащения купе входит отделка салона кожей наппа черного цвета и декором из замшевой микрофибры, а также контрастная прострочка сидений. Машины доступны в оранжевом цвете Sebring Orange Tintcoat Metallic и сером Ceramic Matrix Gray Metallic.