Самые популярные моторы

Мы уже писали про японские моторы, которые чаще всего можно увидеть под капотом машин самых разных марок, а теперь настало время двигателей из других стран.

ВАЗ-2112 / 21126

Рядная атмосферная четверка, объём 1,5-1,8 литра

Достоинства: большой выбор моторов, дешевизна, обилие решений для доработки, хорошо знаком российским механикам

Слова «Шеснарь», «приоромотор» — словно пароль «свой-чужой» для любителей тюнинга. Свап этого мотора — по-настоящему народное развлечение. Да, конструкция вазовского 16-клапанника не шедевр: рабочий объем маловат и его особенно не нарастишь без потери надежности, блок слабоват для форсировки по оборотам, а характеристики головки могли бы быть и получше.

Зато этих моторов чрезвычайно много, и купить их можно чуть дороже металлолома! Фирмы из Тольятти и других уголков нашей родины уже давно наладили выпуск огромного количества спортивного «железа» для вазовского мотора: распределительных и коленчатых валов, кованых поршней, шатунов, систем впуска и выпуска, доработанных головок, турбокитов... Отдельным экстремалам удается снимать с атмосферного мотора около 200 лошадиных сил. А с турбонаддувом даже 500 сил не предел — такие моторы готовят для дрэг-рейсинга, где их ждет яркая, но недолгая жизнь.

Вазовский «шеснарь» — первый кандидат для установки под капот Жигулей или Нивы, поскольку он идеально стыкуется с «классической» коробкой передач. Но этим варианты не исчерпываются. Вам лучше не знать, куда еще его ставили — например, в Запорожец или в Мазду RX-8!

Chevrolet Small-Block

Атмосферный или компрессорный V8, нижневальный, объём 5,7-7,0 литра

Достоинства: большой рабочий объем, хороший потенциал форсировки, обилие запчастей для тюнинга

Под жаргонным названием «Смолл-блок» понимают сразу несколько семейств нижневальных моторов V8 с чугунным или алюминиевым блоком, которые ставились и ставятся до сих пор на полноразмерные пикапы, внедорожники и спорткары концерна General Motors — Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Corvette и иже с ними. За свою полувековую историю они достигли почти совершенства: топ-версии уже с конвейера развивают по 500-600 лошадиных сил. Моторы выпускаются миллионными тиражами, и для свапа даже не обязательно искать донора: отделение GM Performance Parts предлагает моторы отдельно — специально для автоспорта и тюнинга.

В США эти моторы ставят повсюду: во внедорожники и европейские седаны, маленькие родстеры и сумасшедшие болиды для дрэг-рейсинга. У нас их раскусили профессиональные дрифтеры: американские двигатели ставят на Nissan Silvia и Skyline, BMW третьей серии и Toyota Supra. Спецов по езде боком привлекает высокая мощность, ломовая тяга и идеальные реакции на педаль газа вкупе с прекрасной надежностью — добиться всего этого разом от малообъемных японских турбомоторов почти невозможно.

Fiat Twin Cam

Рядная четверка (атмосферная, с компрессором или турбонаддувом), объём 1,3-2,0 литра

Достоинства: Большой потенциал для тюнинга

Мотор конструкции легендарного Аурелио Лампреди выпускался с 1966 по середину двухтысячных годов во множестве вариантов. С завода им оснащались и заднеприводные Фиаты (124, 131, 132), и переднеприводники Ritmo, Tipo и Croma, и многие модели Alfa Romeo и Lancia. А в турбированом варианте его ставили на легендарную Лянчу Delta Integrale. Он даже мог бы выпускаться на ВАЗе — лицензия уже была куплена, но запускать в производство его не стали.

По меркам шестидесятых это был сверхпрогрессивный мотор с двумя распредвалами в головке блока — откуда и пошло его неофициальное название Fiat Twin Cam. Конструкция не была архаичной и через двадцать лет! У него было все, что нужно двигателю для спорта: компактный и жесткий чугунный блок, прочный коленвал, головка с полусферическими камерами сгорания.

К сожалению, более массовая версия для поперечной установки отличалась от «продольного» мотора крепежом, а главное — «зеркальным» расположением коллекторов. Увы, шестнадцатиклапанная головка была прерогативой только поперечных моторов. Но даже в восьмиклапанной версии тюнерам удавалось снимать с двухлитрового мотора без наддува свыше 180 сил. Кстати, тюнингу этого двигателя посвящена подробнейшая книга английского моториста Гая Крофта.

«Твин кэм» как родной встает в Жигули и Ниву — такие проекты есть и в Европе, и у нас в стране. Собственно, он и есть родной, ведь проектировали его в расчете на Fiat 124. По тем же причинам поляки обожают ставить его на «Полонез». Его же можно найти под капотом многих крепко заряженных тюнинговых машин: от Morris Minor, Mini и Fiat Uno до MGB и Caterham. Не говоря уже о том, что «твин кэм» долгое время был самым популярным мотором в Формуле-3. Правда, золотые времена этого мотора уже позади.

Opel 20XE, C20XE и C20LET

Рядная четверка (атмосферная или c турбонаддувом), объём 2,0 литра

Достоинства: Большой потенциал для тюнинга, огромный выбор запчастей, доступность

Заурядная «четверка» с чугунным блоком превратилась в замечательный спортивный мотор благодаря английской фирме Cosworth, по заказу Opel разработавшей 16-клапанную головку цилиндров.

Эти моторы выпускались большим тиражом, и потому до сих пор доступны. Атмосферные версии 20XE и С20XE мощностью 156 и 150 сил ставили на седаны Vectra GSI, хэтчбеки Opel Kadett GSI и Astra GSI, и купе Calibra. Наддувная версия с отдачей 204 силы — прерогатива седанов купе Calibra и седанов Vectra.

Хотя серийно мотор ставился только поперечно, за счет одинакового крепежа он нормально стыкуется с коробками передач от заднеприводных Опелей. Благодаря этому его до сих пор выбирают многие любители тюнинга, «заряжающие» свои заднеприводники: Опели и Форды семидесятых годов, разнообразные кит-кары и даже наши Жигули. Кстати, знаменитая супер-«десятка» ВАЗ-21106 — продукт заводского тюнинга — оснащалась как раз этим мотором.

Для этого мотора до сих пор выпускаются горы спортивного «железа»: от распредвалов и кованых поршней до четырехдроссельного впуска и систем сухого картера. При вдумчивом тюнинге в атмосферной конфигурации мотор удается «раскочегарить» до 250-270 сил, а иногда и больше. А в турбированом варианте и 700 лошадиных сил не предел, как показывает пример команды Алания Моторспорт, выступающей в чемпионате России по дрэг-рейсингу на вазовской «восьмерке».

Ford / Coswort YB

Рядная четверка c турбонаддувом, объём 2,0 литра

Достоинства: Большой потенциал для тюнинга, большой выбор запчастей

Турбомотор от Ford Sierra Cosworth — настоящая легенда тюнинга. Двигатель был разработан фирмой Cosworth на основе заслуженного чугунного мотора семейства Pinto. Хэтчбеки Ford Sierra RS Cosworth в восьмидесятые годы гремели на гоночных трассах: их прочные турбомоторы еще тогда научились форсировать до 400 с лишним лошадиных сил.

В последующий годы косвортовский мотор был первым кандидатом под капот, если требовалась по-настоящему высокая мощность — его умудрялись форсировать до 700 лошадиных сил! Куда только его не ставили: старые заднеприводные «Эскорты» и Capri, японские пикапы, фургоны Transit, спорткары в духе Lotus 7. Вариантов тюнинга масса: множество вариантов распредвалов, турбины одна другой больше, или даже наоборот — четырехдроссельный впрыск и конверсия в «атмосферник». Конечно, за двадцать лет, прошедших с тех пор, как мотор сняли с производства, популярность его порядком угасла. И все равно — он настолько востребован, что фирма Millington Racing Engines льет запасные блоки цилиндров и головки.

Ford Duratec / Mazda MZR

Рядная атмосферная четверка, объём 2,0-2,3 литра

Достоинства: небольшой вес, доступность, обилие решений для доработки

Запасы удачных четырехцилиндровых моторов Opel, Toyota и Nissan не бесконечны, и им на смену приходят новые герои. Например, двигатели Ford семейства Duratec: алюминиевый блок дает им небольшой вес, а удачная конструкция головки — хороший потенциал для роста мощности. Вдобавок, совместимость по креплениям с коробкой от Mazda MX-5 позволяет легко ставить мотор на заднеприводные машины.

Решений для тюнинга множество, вплоть до самых экстремальных: четырехдроссельный впуск, система сухого картера — только плати! Мотористам фирмы Cosworth удалось без наддува снять с двигателя 2.3 свыше 260 лошадиных сил. Двигатель Duratec мы встречали под капотами заднеприводных Ford Escort, трековых спорткаров Caterham и даже одной очень яркой Лады из Англии!

Rover V8

Атмосферный V8, нижневальный, объём 3,5-4,6 литра

Достоинства: малые размеры и вес, доступность

У этого мотора сложная судьба. Он создавался еще в конце 50-х инженерами американской фирмы Buick для компактных моделей — отсюда небольшой по американским меркам рабочий объем и крохотные размеры. В США он не прижился, но получил вторую жизнь в Англии, когда марка Rover выкупила лицензию. Еще в семидесятые годы он стал настоящей иконой британского тюнинга.

Компактный V8 вставал под капот почти любого заднеприводного автомобиля — будь то недорогое купе Ford Capri, родстер Triumph TR7 или дорожная ракета наподобие Caterham. Благодаря алюминиевой конструкции он был легче многих четырехцилиндровых моторов. Найти его задешево можно было на любой помойке — мотор ставился на многие Роверы и Ленд Роверы, и выпускался вплоть до двухтысячных. Доводкой этих моторов занимались десятки фирм, фирмочек и гаражей. \m

Иллюстрации: Компании-производители, из открытых источников