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14:56

Mitsubishi попрощалась с Pajero спецверсией из 700 машин

Продажи внедорожника на родном для марки рынке прекратятся в этом году

Компания Mitsubishi Motors прекращает продажи внедорожника Pajero в Японии. Производитель попрощается с моделью лимитированной версией Final Edition, тираж которой составит 700 экземпляров. Машины получат расширенное стандартное оснащение, а каждому покупателю еще достанутся часы Citizen с логотипом Mitsubishi.

В оснащение японского Mitsubishi Pajero Final Edition войдут рейлинги, люк с электроприводом, сиденья с кожаной обивкой, климат-контроль и подсвечивающиеся накладки на дверные пороги. Окраску можно выбирать из четырех вариантов: жемчужно-белого, серебристого, черного и двухцветного со светлым низом и темным верхом.

Прощальная версия Pajero оснащена 3,2-литровым турбодизелем мощностью 190 лошадиные сил. Коробка — пятидиапазонный «автомат». Привод — полный с блокировкой заднего дифференциала.

Каждому покупателю машины предлагаются коллекционные часы Citizen и наклейки с надписью Final Edition. Внедорожник будет стоить 40,5 тысячи долларов.

В России Mitsubishi Pajero пока еще можно купить по цене от 2 969 000 рублей. Самая дорогая версия 3.0 Ultimate обойдется в 3 091 000 рублей за внедорожник 2018 года выпуска и 3 111 000 рублей за машину этого года.

Разработка Pajero следующего поколения не подтверждена до сих пор.

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