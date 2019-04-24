Mitsubishi попрощалась с Pajero спецверсией из 700 машин

В России Mitsubishi Pajero пока еще можно купить по цене от 2 969 000 рублей. Самая дорогая версия 3.0 Ultimate обойдется в 3 091 000 рублей за внедорожник 2018 года выпуска и 3 111 000 рублей за машину этого года.

Разработка Pajero следующего поколения не подтверждена до сих пор.