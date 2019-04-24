Mitsubishi попрощалась с Pajero спецверсией из 700 машин

В оснащение японского Mitsubishi Pajero Final Edition войдут рейлинги, люк с электроприводом, сиденья с кожаной обивкой, климат-контроль и подсвечивающиеся накладки на дверные пороги. Окраску можно выбирать из четырех вариантов: жемчужно-белого, серебристого, черного и двухцветного со светлым низом и темным верхом.
Прощальная версия Pajero оснащена 3,2-литровым турбодизелем мощностью 190 лошадиные сил. Коробка — пятидиапазонный «автомат». Привод — полный с блокировкой заднего дифференциала.
Каждому покупателю машины предлагаются коллекционные часы Citizen и наклейки с надписью Final Edition. Внедорожник будет стоить 40,5 тысячи долларов.
В России Mitsubishi Pajero пока еще можно купить по цене от 2 969 000 рублей. Самая дорогая версия 3.0 Ultimate обойдется в 3 091 000 рублей за внедорожник 2018 года выпуска и 3 111 000 рублей за машину этого года.
Разработка Pajero следующего поколения не подтверждена до сих пор.