Прощальную версию Nissan GT-R оснастят 720-сильным двигателем

Финальный вариант Nissan GT-R оснастят мотором от GT-R50, мелкосерийной версии спорткара для коллекционеров, стоимостью почти миллион евро. Её 3,8-литровый мотор V6, доработанный отделением Nismo, укомплектован турбокомпрессорами от гоночных машин класса GT3, высокопроизводительными топливными и масляными форсунками, а также улучшенной системой зажигания, что позволяет ему развивать 720 сил и 780 Нм момента.

По предварительной информации, тираж Nissan GT-R Final Edition составит всего 20 экземпляров. Стоить двухдверка при этом будет около 40 миллионов иен, что соответствует 376 700 долларам и 28,8 миллиона рублей. При этом обычный GT-R в Японии стоит около 11 миллионов иен, а машина с приставкой Nismo — 24,2 миллиона иен.