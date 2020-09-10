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Прощальную версию Nissan GT-R оснастят 720-сильным двигателем

Лимитированное издание Final Edition появится в 2022 году

Алексей Носаченко
Жизненный цикл двухдверки Nissan GT-R (R35) подойдет к концу в 2022 году, сообщает японский журнал Best Car Web со ссылкой на собственные источники. Одновременно с этим компания выпустит прощальную версию Final Edition, которая, по слухам, получит двигатель от коллекционного GT-R50 и выйдет тиражом всего 20 экземпляров.

Финальный вариант Nissan GT-R оснастят мотором от GT-R50, мелкосерийной версии спорткара для коллекционеров, стоимостью почти миллион евро. Её 3,8-литровый мотор V6, доработанный отделением Nismo, укомплектован турбокомпрессорами от гоночных машин класса GT3, высокопроизводительными топливными и масляными форсунками, а также улучшенной системой зажигания, что позволяет ему развивать 720 сил и 780 Нм момента.

По предварительной информации, тираж Nissan GT-R Final Edition составит всего 20 экземпляров. Стоить двухдверка при этом будет около 40 миллионов иен, что соответствует 376 700 долларам и 28,8 миллиона рублей. При этом обычный GT-R в Японии стоит около 11 миллионов иен, а машина с приставкой Nismo — 24,2 миллиона иен.

Ранее сообщалось, что Nissan GT-R следующего поколения станет гибридом: суперкар получит силовую установку с системой рекуперации кинетической энергии. Аналогичная технология уже используется, к примеру, на гоночном болиде Nissan GT-R LM Nismo, который принимает участие в Ле-Мане.

Источник: Best Car Web