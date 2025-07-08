За отказ от остановки смогут лишать прав: Путин подписал закон

За отказ от остановки смогут лишать прав: Путин подписал законСанкция увеличилась до 7–10 тысяч рублей
Законопроект вносит правки в часть 2 статьи 12.25 КоАП. За невыполнение требования полицейских об остановке водителей ранее штрафовали на 500–800 рублей. Теперь же штраф составит от семи тысяч до 10 тысяч рублей. Законотворцы отмечают, что прежнее наказание было слишком мягким и не отпугивало водителей от нарушения.
Закон дополняет статью еще одной частью, касающейся повторного отказа от остановки по требованию. В таком случае водителю будет грозить штраф в размере 10 тысяч рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Еще одно нововведение — поправки в статью 12.21.1 КоАП, вводящие штрафы на сумму до 600 тысяч рублей за невыполнение водителями грузовиков требования о прохождении весового и габаритного контроля. Аналогичный штраф предусмотрен за движение с нарушениями в зонах автоматического контроля. Иностранцев тоже будут штрафовать на 600 тысяч, но в этом случае платить обяжут самого водителя, а не компанию.
Между тем власти регионов хотят получить право штрафовать нарушителей правил парковки, минуя ГИБДД. Местная полиция, по словам авторов инициативы, не справляется, а число нарушителей постоянно растет. Соответствующий законопроект в июне отправило на рассмотрение в Госдуму заксобрание Пермского края.