За отказ от остановки смогут лишать прав: Путин подписал закон

Законопроект вносит правки в часть 2 статьи 12.25 КоАП. За невыполнение требования полицейских об остановке водителей ранее штрафовали на 500–800 рублей. Теперь же штраф составит от семи тысяч до 10 тысяч рублей. Законотворцы отмечают, что прежнее наказание было слишком мягким и не отпугивало водителей от нарушения.

Закон дополняет статью еще одной частью, касающейся повторного отказа от остановки по требованию. В таком случае водителю будет грозить штраф в размере 10 тысяч рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.