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Опубликовано 17 июня 2025, 10:29
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Регионы хотят штрафовать за неправильную парковку вместе с ГИБДД

Сейчас только у четырех регионов есть такие полномочия
Власти регионов могут получить право штрафовать нарушителей ПДД. Речь идет о водителях, нарушающих правила парковки: их число растет, и местная полиция с ними не справляется. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, отправленному на рассмотрение в Госдуму заксобранием Пермского края. Инициативу поддержали еще в четырех регионах, пишет «Коммерсантъ».
Регионы хотят штрафовать за неправильную парковку вместе с ГИБДД
© Кирилл Каллиников / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Согласно проекту, регионы смогут самостоятельно администрировать нарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 12.16 КоАП, касающейся правил парковки. Если поправки примут, останется заключить соглашение с МВД о передаче полномочий.

Все больше водителей в регионах нарушают правила парковки, говорится в пояснительной записке. ГИБДД не справляется: ежегодно полицейские штрафуют 17−18 тысяч человек, а фактическое число нарушителей в 20 раз больше. С пермяками согласны депутаты из Краснодарского края, Нижегородской, Рязанской и Тульской областей, которые тоже готовы заняться наказанием нарушителей самостоятельно.

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Сейчас администрировать такие нарушения могут власти только четырех регионов РФ. В 2013 году такие полномочия, чтобы разгрузить ГИБДД, дали Москве и Санкт-Петербургу, а в 2023-м — Московской области и Севастополю.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, увеличивающий штраф за отказ водителя остановиться по требованию полиции. Штрафовать будут на 7−10 тысяч рублей вместо нынешних 500−800. То есть базовый штраф увеличится в14 раз, а максимальный — в12,5 раза.

Источник:Коммерсантъ
Автор:Мария Руцкая
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#Россия
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