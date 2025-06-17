Регионы хотят штрафовать за неправильную парковку вместе с ГИБДД

Сейчас только у четырех регионов есть такие полномочия

Власти регионов могут получить право штрафовать нарушителей ПДД. Речь идет о водителях, нарушающих правила парковки: их число растет, и местная полиция с ними не справляется. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, отправленному на рассмотрение в Госдуму заксобранием Пермского края. Инициативу поддержали еще в четырех регионах, пишет «Коммерсантъ».