Регионы хотят штрафовать за неправильную парковку вместе с ГИБДД

Регионы хотят штрафовать за неправильную парковку вместе с ГИБДДСейчас только у четырех регионов есть такие полномочия
Согласно проекту, регионы смогут самостоятельно администрировать нарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 12.16 КоАП, касающейся правил парковки. Если поправки примут, останется заключить соглашение с МВД о передаче полномочий.
Все больше водителей в регионах нарушают правила парковки, говорится в пояснительной записке. ГИБДД не справляется: ежегодно полицейские штрафуют 17−18 тысяч человек, а фактическое число нарушителей в 20 раз больше. С пермяками согласны депутаты из Краснодарского края, Нижегородской, Рязанской и Тульской областей, которые тоже готовы заняться наказанием нарушителей самостоятельно.
Сейчас администрировать такие нарушения могут власти только четырех регионов РФ. В 2013 году такие полномочия, чтобы разгрузить ГИБДД, дали Москве и Санкт-Петербургу, а в 2023-м — Московской области и Севастополю.
Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, увеличивающий штраф за отказ водителя остановиться по требованию полиции. Штрафовать будут на 7−10 тысяч рублей вместо нынешних 500−800. То есть базовый штраф увеличится в14 раз, а максимальный — в12,5 раза.