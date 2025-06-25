Госдума одобрила увеличение одного из штрафов для водителей в 14 раз

Кроме того, будут внесены изменения в ст. 12.21.1 КоАП, регулирующую движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. За нарушение правил движения в зоне автоматического весогабаритного контроля водителя будут наказывать за это штрафом в 10 тысяч рублей и лишением удостоверения. Для собственника машины штраф будет в 10 раз больше.