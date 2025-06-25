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Опубликовано 25 июня 2025, 09:20
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Госдума одобрила увеличение одного из штрафов для водителей в 14 раз

За повторное нарушение накажут штрафом или лишением прав
Госдума одобрила крупный штраф за отказ остановиться по требованию. Соответствующий законопроект прошел третье чтение, говорится на сайте нижней палаты. Согласно ему, штраф за игнорирование требований полицейского об остановке вырастет в России в 12,5–14 раз. Сейчас сумма лежит в диапазоне 500–800 рублей, а с вступлением закона в силу она вырастет до 7–10 тысяч.
Госдума одобрила увеличение одного из штрафов для водителей в 14 раз
© Илья Питалев / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Законопроект вносит изменения в ст. 12.25 КоАП РФ. Помимо роста основного штрафа, он устанавливает новую — повышенную — административную ответственность за повторное нарушение.

Так, повторное невыполнение требования полицейского об остановке будет караться административным штрафом на сумму 10 тысяч рублей либо лишением прав управления автомобилем на срок от четырех до шести месяцев.

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Кроме того, будут внесены изменения в ст. 12.21.1 КоАП, регулирующую движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. За нарушение правил движения в зоне автоматического весогабаритного контроля водителя будут наказывать за это штрафом в 10 тысяч рублей и лишением удостоверения. Для собственника машины штраф будет в 10 раз больше.

Тем временем власти регионов хотят получить право штрафовать нарушителей правил парковки без участия полиции, которая «не справляется». Сейчас такое право есть только у четырех регионов — Москвы и области, а также у Санкт-Петербурга и Севастополя.

Источник:Госдума
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Россия
#Штрафы