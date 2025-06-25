Госдума одобрила увеличение одного из штрафов для водителей в 14 раз

Госдума одобрила увеличение одного из штрафов для водителей в 14 разЗа повторное нарушение накажут штрафом или лишением прав
Законопроект вносит изменения в ст. 12.25 КоАП РФ. Помимо роста основного штрафа, он устанавливает новую — повышенную — административную ответственность за повторное нарушение.
Так, повторное невыполнение требования полицейского об остановке будет караться административным штрафом на сумму 10 тысяч рублей либо лишением прав управления автомобилем на срок от четырех до шести месяцев.
Кроме того, будут внесены изменения в ст. 12.21.1 КоАП, регулирующую движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. За нарушение правил движения в зоне автоматического весогабаритного контроля водителя будут наказывать за это штрафом в 10 тысяч рублей и лишением удостоверения. Для собственника машины штраф будет в 10 раз больше.
Тем временем власти регионов хотят получить право штрафовать нарушителей правил парковки без участия полиции, которая «не справляется». Сейчас такое право есть только у четырех регионов — Москвы и области, а также у Санкт-Петербурга и Севастополя.