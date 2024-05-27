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Новости
Опубликовано 27 мая 2024, 13:15
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Правительство одобрило новый штраф на 3−5 тысяч рублей

На такую сумму предлагают наказывать «опасных» водителей
Власти одобрили новый штраф для водителей на 3-5 тысяч рублей. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности концептуально поддержала введение наказания за опасное вождение. Сумма штрафа, согласно законопроекту, составит от трех до пяти тысяч рублей, сообщает РИА Новости. За повторное нарушение предлагается лишать прав на срок до трех месяцев.
Правительство одобрило новый штраф на 3−5 тысяч рублей
© Павел Бедняков / РИА Новости
Мария Руцкая

По задумке законотворцев, проект дополнит главу 12 российского КоАП новой статьей. В ней будет предусмотрена административная ответственность за «нарушение ПДД, выразившееся в опасном вождении».

Правительство проект поддержало, но при условии, что он будет доработан. В частности, сейчас в нем отсутствуют положения, закрепляющие полномочия сотрудников ГИБДД в отношении этого нарушения. После этого, вероятно, его внесут на рассмотрение в Госдуму.

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Термин «опасное вождение» появился в ПДД еще в 2016 году. Однако за восемь лет штраф за такое поведение на дорогах так и не был введен.

Только в феврале этого года в Госдуме отклонили очередной проект, отметив, что сама терминология «опасное вождение» слишком сложна для восприятия. Предлагаемый тогда штраф был больше: 10 тысяч рублей. При повторном нарушении — лишение прав на срок до года.

Источник:РИА Новости
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Россия
#Законы
#Штрафы