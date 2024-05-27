Правительство одобрило новый штраф на 3−5 тысяч рублей

Правительство одобрило новый штраф на 3−5 тысяч рублейНа такую сумму предлагают наказывать «опасных» водителей
По задумке законотворцев, проект дополнит главу 12 российского КоАП новой статьей. В ней будет предусмотрена административная ответственность за «нарушение ПДД, выразившееся в опасном вождении».
Правительство проект поддержало, но при условии, что он будет доработан. В частности, сейчас в нем отсутствуют положения, закрепляющие полномочия сотрудников ГИБДД в отношении этого нарушения. После этого, вероятно, его внесут на рассмотрение в Госдуму.
Термин «опасное вождение» появился в ПДД еще в 2016 году. Однако за восемь лет штраф за такое поведение на дорогах так и не был введен.
Только в феврале этого года в Госдуме отклонили очередной проект, отметив, что сама терминология «опасное вождение» слишком сложна для восприятия. Предлагаемый тогда штраф был больше: 10 тысяч рублей. При повторном нарушении — лишение прав на срок до года.