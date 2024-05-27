Правительство одобрило новый штраф на 3−5 тысяч рублей

По задумке законотворцев, проект дополнит главу 12 российского КоАП новой статьей. В ней будет предусмотрена административная ответственность за «нарушение ПДД, выразившееся в опасном вождении».

Правительство проект поддержало, но при условии, что он будет доработан. В частности, сейчас в нем отсутствуют положения, закрепляющие полномочия сотрудников ГИБДД в отношении этого нарушения. После этого, вероятно, его внесут на рассмотрение в Госдуму.