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16:03

В России создадут мобильное приложение для фиксации нарушений ПДД

Оно будет автоматически отправлять данные в МВД

© агентство «Москва»
Анастасия Дубина
Министерство внутренних дел России совместно с Минкомсвязи разработают мобильное приложение, которое сможет фиксировать нарушения ПДД и автоматически отправлять их в МВД.

Инициатива поступила от депутата законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова. Он обратился в МВД с предложением создать мобильное приложение, с помощью которого любой человек сможет сообщить о правонарушении. По замыслу автора идеи, часть штрафа, который заплатит нарушитель, пойдет на погашение транспортного или другого налога того человека, который сообщил полиции об инциденте.

Сегодня, как пишут РИА Новости, начальник отдела по работе с обращениями граждан главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Анна Горюнова прислала ответ. В документе говорится, что руководство ведомства поддерживает инициативу и уже приступило к проработке возможности создания такого сервиса совместно с Минкомсвязи.

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Разговоры о создании подобного приложения ведутся уже не первый год. Еще в 2013 году обещали запустить портал «Автохам», с помощью которого пользователи могли бы жаловаться на нарушителей онлайн. Работать сервис должен был точно так же, как описано выше, но без поощрений в виде частичной оплаты налогов.

Затем к обсуждению вернулись в 2017 году, когда приняли закон о введении штрафа за опасное вождение. Депутаты предлагали заняться разработкой сервиса, который позволил бы любому человеку сообщить о нарушении и помочь оштрафовать водителя, просто отправив видеозапись или фотографию правонарушения.

В этом году подобный сервис заработает в центре Москвы на восьми улицах. С помощью приложения «Помощник Москвы» жители смогут пожаловаться на автомобили, припаркованные на площадке для пожарной спецтехники и на газоне.

Но реализовать подобную инициативу сейчас по сути невозможно — сначала нужно внести изменения в административное законодательство. Эти поправки позволят привлекать водителей к ответственности за нарушения ПДД, которые были зафиксированы на личную фото- или видеокамеру и переданы на портал госуслуг.