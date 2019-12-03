В России создадут мобильное приложение для фиксации нарушений ПДД

Инициатива поступила от депутата законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова. Он обратился в МВД с предложением создать мобильное приложение, с помощью которого любой человек сможет сообщить о правонарушении. По замыслу автора идеи, часть штрафа, который заплатит нарушитель, пойдет на погашение транспортного или другого налога того человека, который сообщил полиции об инциденте.

Сегодня, как пишут РИА Новости, начальник отдела по работе с обращениями граждан главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Анна Горюнова прислала ответ. В документе говорится, что руководство ведомства поддерживает инициативу и уже приступило к проработке возможности создания такого сервиса совместно с Минкомсвязи.