Задержанный в Москве должник по штрафам выплатил разом более полумиллиона рублей

По данным пресс-службы, владелец Volkswagen Touareg в течение долгого времени парковал свой кроссовер на платных стоянках без оплаты. За это он получил постановления на общую сумму более 200 тысяч рублей. Общая сумма задолженности россиянина, многократно нарушавшего ПДД, на момент задержания составляла более 530 тысяч рублей. При задержании автовладелец оплатил весь долг разом.

С начала нынешнего года в столице было проведено 28 рейдов, в ходе которых было арестовано имущество 24 должников по штрафам, сообщают в ГКУ. Согласно действующему законодательству, у нарушителей есть 10 дней на обжалование штрафа и 60 дней на его оплату.

Если оплата не поступает, дело должника передают судебным приставам, которые взыскивают штраф в двукратном размере. Приставы также могут арестовать имущество нарушителя на срок до оплаты штрафа.