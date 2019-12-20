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19:49

В России все-таки решили штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

Правительственная комиссия приняла окончательное решение

© Андрей Никеричев / агентство «Москва»
Анастасия Дубина
Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения окончательно приняла решение снизить порог нештрафуемого превышения скорости с 20 до 10 километров в час.

Вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания заявил, что «ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным», нет такого большого допущения по превышению скорости, за который водителей не штрафуют, пишут РИА Новости.

Также Акимов добавил, что никаких проблем с технической стороной нет. Вице-премьер отметил, что законодательство обязательно изменят, поскольку давно пора «уходить от ситуации, когда водитель в своей голове всегда прибавляет к скоростному ограничению 20 километров в час, просто интуитивно это делая, считая, что это дозволенный режим».

Вводить изменения хотят постепенно, начиная с небольших пилотных зон и затем расширяясь. По мнению Акимова, все необходимые законодательные решения будут готовы за следующий год, чтобы к 2022-2023 году успеть реализовать нововведение на территории всей страны.

Разговоры о снижении «бесплатного» порога превышения скорости ведутся уже давно, но этой осенью вопрос начали обсуждать особенно активно. Инициативу изначально поддержали в МВД и ГИБДД, а вот премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал предложение.

Во время общения с гражданами он высказал мнение, что снижение нештрафуемого порога не приведет к улучшению дорожной ситуации, а просто увеличит количество штрафов. Премьер-министр добавил, что он сам является водителем и понимает, что зачастую превышение на 10 километров в час даже не ощущается водителем.