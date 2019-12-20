В России все-таки решили штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

Вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания заявил, что «ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным», нет такого большого допущения по превышению скорости, за который водителей не штрафуют, пишут РИА Новости.

Также Акимов добавил, что никаких проблем с технической стороной нет. Вице-премьер отметил, что законодательство обязательно изменят, поскольку давно пора «уходить от ситуации, когда водитель в своей голове всегда прибавляет к скоростному ограничению 20 километров в час, просто интуитивно это делая, считая, что это дозволенный режим».

Вводить изменения хотят постепенно, начиная с небольших пилотных зон и затем расширяясь. По мнению Акимова, все необходимые законодательные решения будут готовы за следующий год, чтобы к 2022-2023 году успеть реализовать нововведение на территории всей страны.