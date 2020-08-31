Chevrolet Bolt сгорел через полгода после покупки. GM проводит расследование

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в начале июля в штате Вирджинии. Владелица Chevrolet Bolt, Хаджиме Рохас, рассказала, что 4 июля заметила в машине дым, после чего автомобиль начал буквально плавиться от жара. Ни сама женщина, ни прибывшие на место пожарные так и не смогли установить причину произошедшего.

По словам Рохас, она приобрела автомобиль в начале 2019 года за 40 тысяч долларов, то есть с момента покупки пришло около полутора лет. Она обратилась к представителям General Motors с просьбой выяснить, что же случилось в её Bolt, однако в компании ответили отказом и предложили женщине обратиться в страховую. За расследование инцидента автопроизводитель взялся только после публикаций в СМИ, инициированных Рохас – таким образом она решила предупредить других владельцев Chevrolet Bolt о потенциальной опасности электрокара.