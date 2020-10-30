Украинский пожарный на заказ поджигал элитные автомобили

В конце августа в США в ходе массовых протестов спалили автосалон и сотню машин на парковке. Митингующие разбили окно у одного из автомобилей на парковке у дилерского центра и бросили в салон фальшфейер, из-за которого начался пожар. В результате были уничтожены десятки подержанных автомобилей, в числе которых как бюджетные экземпляры, так и премиальные BMW 5-Series, Mercedes-Benz S-Class и Range Rover.