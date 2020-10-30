Украинский пожарный на заказ поджигал элитные автомобили

Сотрудника одного из подразделений ГУ ГСЧС в Днепропетровской области (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям) подозревают в поджоге трёх автомобилей в центре Одессы. Оба сообщника пожарного находятся под стражей, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Пресс-служба областной Одесской прокуратуры
Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу областной Одесской прокуратуры, с декабря 2019 по апрель 2020 года банда уничтожила три машины брендов Cadillac, Toyota и Mercedes-Benz. Общий ущерб составил более миллиона гривен (три миллиона рублей по нынешнему курсу).
В конце августа в США в ходе массовых протестов спалили автосалон и сотню машин на парковке. Митингующие разбили окно у одного из автомобилей на парковке у дилерского центра и бросили в салон фальшфейер, из-за которого начался пожар. В результате были уничтожены десятки подержанных автомобилей, в числе которых как бюджетные экземпляры, так и премиальные BMW 5-Series, Mercedes-Benz S-Class и Range Rover.