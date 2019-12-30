Видео: что будет, если устроить салют в салоне ВАЗ-2107

Чтобы эксперимент не превратился в катастрофу, из автомобиля вытащили двигатель и трансмиссию, а также весь салон вместе с электрикой. Взрывать фейерверк тоже решили не в гараже, а на специальном тестовом полигоне за городской чертой.

Коробка с салютом выдавала 16 мощных залпов, все они прогремели в салоне «Семерки». Что удивительно, автомобиль почти не пострадал — от выстрелов немного деформировалась крыша, зато стекла остались на месте и остальные элементы кузова также уцелели.