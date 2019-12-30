Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:12

Видео: что будет, если устроить салют в салоне ВАЗ-2107

Блогеры провели новогодний тест-драйв отечественной «Семерке»

Анастасия Дубина
Что будет, если установить коробку с мощным фейерверком в салон отечественного ВАЗ-2107, поджечь и закрыть все двери? На этот вопрос ответили авторы YouTube-канала «Гараж 54».

Чтобы эксперимент не превратился в катастрофу, из автомобиля вытащили двигатель и трансмиссию, а также весь салон вместе с электрикой. Взрывать фейерверк тоже решили не в гараже, а на специальном тестовом полигоне за городской чертой.

Коробка с салютом выдавала 16 мощных залпов, все они прогремели в салоне «Семерки». Что удивительно, автомобиль почти не пострадал — от выстрелов немного деформировалась крыша, зато стекла остались на месте и остальные элементы кузова также уцелели.

Возможно, в этом ролике в главной роли снимается уже известная нам машина. В середине августа блогеры сделали для такой же фиолетовой «Семерки» колесо, где вместо резины были спички, подожгли его и прокатились. В тот раз эксперимент тоже удался и все спички остались на месте — отлетела только металлическая пластина, которая крепилась к диску.

Источник: «Гараж 54»