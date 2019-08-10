На «Семерку» поставили колесо из спичек, подожгли его, а потом прокатились

По словам авторов, для колеса потребовалась 21 тысяча спичек. Сначала к штамповке приварили металлическую пластину, а сверху приклеили спички. После установки блогеры решили не рисковать и проверить, как поведет себя колесо на поднятой машине — отлетели всего несколько спичек, которые были плохо закреплены.
Но и после этого опускать автомобиль и делать на нем тестовый заезд не рискнули. Вместо этого блогеры решили использовать спички по их прямому назначению — поджечь их. Колесо моментально вспыхнуло и погорело несколько секунд, прежде чем было потушено.
В итоге автомобиль все же решили опустить на землю и проехать на нем несколько пробных метров. К удивлению самих создателей, в ходе езды отлетела только металлическая пластина от диска, а приклеенные к ней спички остались нетронуты. Несмотря на то, что многие обуглились, они выдержали весь автомобиля.
Теперь авторы канала решили пойти еще дальше — по их словам, если видео сможет набрать миллион лайков, они сделают все четыре колеса из спичек, подожгут их и устроят небольшой ночной заезд.
В начале августа в Сети появилось видео, где блогер из Нижнего Новгорода едет по городе на самодельном Mercedes-Benz G-Class, который он собрал из картонных коробок и велосипеда. Правда, после публикации ролика автором «Гелика» заинтересовались сотрудники местного ДПС.