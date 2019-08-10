На «Семерку» поставили колесо из спичек, подожгли его, а потом прокатились

По словам авторов, для колеса потребовалась 21 тысяча спичек. Сначала к штамповке приварили металлическую пластину, а сверху приклеили спички. После установки блогеры решили не рисковать и проверить, как поведет себя колесо на поднятой машине — отлетели всего несколько спичек, которые были плохо закреплены.

Но и после этого опускать автомобиль и делать на нем тестовый заезд не рискнули. Вместо этого блогеры решили использовать спички по их прямому назначению — поджечь их. Колесо моментально вспыхнуло и погорело несколько секунд, прежде чем было потушено.