Лимитированный Bentley Flying Spur ушел с молотка за тройную цену

Версию First Edition можно отличить по хромированным накладкам на пороги с аналогичной надписью и шильдикам с флагом Великобритании «Юнион Джек» с единицей посередине. В списке оборудования седана есть панорамная крыша со сдвижной передней секцией и пакет Touring Specification, вместе с которым в перечне также появляется система ночного видения, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке и функция удержания в полосе.