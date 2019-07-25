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21:11

Лимитированный Bentley Flying Spur ушел с молотка за тройную цену

Седан продали за сумму, эквивалентную 49 миллионам рублей

На благотворительном аукционе, который организовал Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом, продали седан Bentley Flying Spur из лимитированной серии First Edition. Неназванный покупатель заплатил за автомобиль 700 тысяч евро или 49,3 миллиона рублей. При этом обычный Flying Spur стоит около 200 тысяч евро.

Победитель аукциона сможет лично поучаствовать в создании облика своего седана: совместно с членом команды дизайнеров Bentley, новый владелец создаст персонализированный автомобиль с эксклюзивным набором опций. Выбор практически безграничен: клиенту доступен широкий спектр цветов кузова, вариантов отделки салона и прострочки сидений.

Новый Flying Spur построен на платформе Porsche Panamera. Под капотом роскошного автомобиля установлен 635-сильный двигатель W12 объемом шесть литров. На разгон до 100 километров в час полноприводный седан по паспорту тратит 4,5 секунды. С списке оснащения есть адаптивная подвеска и впервые в истории Bentley — полноуправляемое шасси.

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Выпускать Bentley Flying Spur на заводе в Крю будут только ближайшие 12 месяцев.

Версию First Edition можно отличить по хромированным накладкам на пороги с аналогичной надписью и шильдикам с флагом Великобритании «Юнион Джек» с единицей посередине. В списке оборудования седана есть панорамная крыша со сдвижной передней секцией и пакет Touring Specification, вместе с которым в перечне также появляется система ночного видения, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке и функция удержания в полосе.

Новый Bentley Flying Spur

Все деньги, вырученные с продажи автомобиля, пойдут на благотворительность. На них Фонд сможет продолжить работу по борьбе с эпидемией СПИДа, например: информировать людей по всему миру о том, что такое ВИЧ и как можно избежать заражения, обеспечивать пострадавших от эпидемии людей необходимыми медикаментами и квалифицированной врачебной помощью.