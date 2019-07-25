Лимитированный Bentley Flying Spur ушел с молотка за тройную цену

Победитель аукциона сможет лично поучаствовать в создании облика своего седана: совместно с членом команды дизайнеров Bentley, новый владелец создаст персонализированный автомобиль с эксклюзивным набором опций. Выбор практически безграничен: клиенту доступен широкий спектр цветов кузова, вариантов отделки салона и прострочки сидений.
Новый Flying Spur построен на платформе Porsche Panamera. Под капотом роскошного автомобиля установлен 635-сильный двигатель W12 объемом шесть литров. На разгон до 100 километров в час полноприводный седан по паспорту тратит 4,5 секунды. С списке оснащения есть адаптивная подвеска и впервые в истории Bentley — полноуправляемое шасси.
Версию First Edition можно отличить по хромированным накладкам на пороги с аналогичной надписью и шильдикам с флагом Великобритании «Юнион Джек» с единицей посередине. В списке оборудования седана есть панорамная крыша со сдвижной передней секцией и пакет Touring Specification, вместе с которым в перечне также появляется система ночного видения, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке и функция удержания в полосе.
Все деньги, вырученные с продажи автомобиля, пойдут на благотворительность. На них Фонд сможет продолжить работу по борьбе с эпидемией СПИДа, например: информировать людей по всему миру о том, что такое ВИЧ и как можно избежать заражения, обеспечивать пострадавших от эпидемии людей необходимыми медикаментами и квалифицированной врачебной помощью.