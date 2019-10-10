Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:18

Первый легально перепроданный Ford GT ушел с молотка за тройную цену

Суперкар принес аукционному дому Barrett-Jackson 1,5 миллиона долларов

На аукционе в Лас-Вегасе впервые легально перепродали суперкар Ford GT после окончания двухлетнего эмбарго от производителя. Автомобиль ушел с молотка в три раза дороже заводского ценника — за полтора миллиона долларов.

На торгах была представлена лимитированная модификация спорткара Heritage Edition 66 в ливрее, которую скопировали с легендарного GT40, который принес компании первую победу в гонке «24 часа Ле-Мана». Суперкар удерживал титул победителя на протяжении четырех лет.

Компания Ford очень ревностно относится к суперкару GT — автомобиль можно было купить только пройдя несколько этапов собеседований с руководством марки, а чтобы снизить риск спекуляций, Ford заставил всех владельцев подписать договор, согласно которому они не могут перепродавать спорткар в течение двух лет.

>
Reload
1 / 5

В январе этого года аукционный дом Mecum нарушил запрет автопроизводителя и перепродал один их суперкаров, который на тот момент находился в руках владельца всего год. Автомобиль тогда принес еще больше денег, за него заплатили 1,8 миллиона долларов, однако на следующий день после сделки Mecum получил иск от компании Ford.

После нескольких судебных разбирательств аукционный дом обязали оплатить штраф — его размер не разглашали, но скорее всего он как минимум обнулил выручку от продажи спорткара. Кроме того, суд запретил Mecum до истечения моратория на продажу работать с суперкарами GT.

Суперкар представили в 2015 году, а через год запустили серийное производство. В моторном отсеке установлен 3,5-литровый двигатель V6 с турбонаддувом из семейства EcoBoost. Его мощность достигает 655 лошадиных сил и 745 Нм крутящего момента.