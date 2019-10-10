Первый легально перепроданный Ford GT ушел с молотка за тройную цену

На торгах была представлена лимитированная модификация спорткара Heritage Edition 66 в ливрее, которую скопировали с легендарного GT40, который принес компании первую победу в гонке «24 часа Ле-Мана». Суперкар удерживал титул победителя на протяжении четырех лет.

Компания Ford очень ревностно относится к суперкару GT — автомобиль можно было купить только пройдя несколько этапов собеседований с руководством марки, а чтобы снизить риск спекуляций, Ford заставил всех владельцев подписать договор, согласно которому они не могут перепродавать спорткар в течение двух лет.