Первый легально перепроданный Ford GT ушел с молотка за тройную цену

На торгах была представлена лимитированная модификация спорткара Heritage Edition 66 в ливрее, которую скопировали с легендарного GT40, который принес компании первую победу в гонке «24 часа Ле-Мана». Суперкар удерживал титул победителя на протяжении четырех лет.
Компания Ford очень ревностно относится к суперкару GT — автомобиль можно было купить только пройдя несколько этапов собеседований с руководством марки, а чтобы снизить риск спекуляций, Ford заставил всех владельцев подписать договор, согласно которому они не могут перепродавать спорткар в течение двух лет.
В январе этого года аукционный дом Mecum нарушил запрет автопроизводителя и перепродал один их суперкаров, который на тот момент находился в руках владельца всего год. Автомобиль тогда принес еще больше денег, за него заплатили 1,8 миллиона долларов, однако на следующий день после сделки Mecum получил иск от компании Ford.
После нескольких судебных разбирательств аукционный дом обязали оплатить штраф — его размер не разглашали, но скорее всего он как минимум обнулил выручку от продажи спорткара. Кроме того, суд запретил Mecum до истечения моратория на продажу работать с суперкарами GT.
Суперкар представили в 2015 году, а через год запустили серийное производство. В моторном отсеке установлен 3,5-литровый двигатель V6 с турбонаддувом из семейства EcoBoost. Его мощность достигает 655 лошадиных сил и 745 Нм крутящего момента.