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14:05

Аукцион нарушил запрет на продажу суперкара Ford GT и поплатился

Судебный иск компании Ford к аукциону Mecum удовлетворен: ее ждет штраф и кое-что еще

Судебный процесс между компанией Ford и аукционным домом Mecum закончился победой автопроизводителя. Аукционеры и владелец нарушили двухлетний запрет на перепродажу суперкара Ford GT, и теперь Mecum заплатит штраф.
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Контракт на покупку суперкара включает в себя пункт с запретом на перепродажу автомобиля в течение двух лет. Владелец суперкара под номером 48 (из 250 выпущенных) перепродал свой Ford в мае минувшего года, когда запрет еще действовал.

Сделка состоялась через год после приобретения суперкара. На одометре у серебристого купе было всего 11 километров. Машина ушла с аукциона за 1,8 миллиона долларов (119 миллионов рублей) — то есть в четыре раза дороже заводского ценника. И уже на следующий день аукционный дом получил судебный иск от Ford Motor Company.

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Суперкар Ford GT создавался специально для участия в гонках — чтобы выиграть «24 часа Ле-Мана» в классе GTE, где болиды создаются на основе серийных машин. Фордовцы добились своего на марафоне в 2016 году.

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Семь месяцев спустя суд постановил не только оштрафовать аукционный дом, но и запретить ему дальнейшую работу с суперкарами Ford GT: до истечения двухлетнего моратория Mecum не должен принимать на продажу машины у оригинальных владельцев. А если первый владелец уже успел нарушить запрет ранее, и теперь машину пытаются перепродать через Mecum, то требуется согласование сделки с компанией Ford — и она вправе отказать.

Компания Ford указала, что штраф будет направлен на благотворительность. Размер его не сообщается — но он таков, что скорее всего обнулил прибыль аукциона от этой продажи.

Подобные суды уже проходили: например, в прошлом году Ford выиграл процесс против рестлера Джона Сины. Второй владелец его машины продал суперкар с аукциона за 1,5 миллиона долларов.

«Запрещенный» к продаже Ford GT снова выставят на аукционе

Между тем, производство суперкара Ford GT началось в конце 2016 года, и двухлетний мораторий в отношении самых первых машин уже должен прекратить свое действие.

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