Аукцион нарушил запрет на продажу суперкара Ford GT и поплатился

Контракт на покупку суперкара включает в себя пункт с запретом на перепродажу автомобиля в течение двух лет. Владелец суперкара под номером 48 (из 250 выпущенных) перепродал свой Ford в мае минувшего года, когда запрет еще действовал.

Сделка состоялась через год после приобретения суперкара. На одометре у серебристого купе было всего 11 километров. Машина ушла с аукциона за 1,8 миллиона долларов (119 миллионов рублей) — то есть в четыре раза дороже заводского ценника. И уже на следующий день аукционный дом получил судебный иск от Ford Motor Company.