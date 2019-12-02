Посмотрите, как уничтожают один из первых в мире Dodge Viper

Всего американские учебные заведения получили 93 экземпляра спорткара, и ни один из них не предназначался для езды по дорогам общего пользования. На тестовых образцах не было ограничителей скорости, также они не были оборудованы системами контроля вредных выбросов.
Но два автомобиля все же выехали на дороги, несмотря на запрет, и закончились обе поездки серьезными авариями. Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, руководство марки решило уничтожить оставшиеся автомобили.
Одной из машин все же удалось получить отсрочку от уничтожения — четвертый по счету прототип спрятали у себя студенты одного из колледжей. Автомобиль даже пытались выставить на торги, где его оценили в 250 000 долларов (16 092 725 рублей), но этому «Вайперу» так и не удалось пополнить коллекцию поклонника старых машин. В штаб-квартире производителя узнали об этом и исполнили предписание — забрали и уничтожили его.
Источник: Shawn C
Первое поколение Dodge Viper выпускалось с 1992 по 1996 год. Разработкой занимался Том Гейл, возглавлявший отдел дизайна компании, а одобрение на выпуск модели было получено лично от Ли Якокки, который тогда занимал пост председателя правления Chrysler. Еще за год до выхода на рынок автомобиль успел появиться на людях — впервые он дебютировал на гонке «500 миль Индианаполиса» с Кэрроллом Шелби за рулем.