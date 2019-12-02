Посмотрите, как уничтожают один из первых в мире Dodge Viper

Всего американские учебные заведения получили 93 экземпляра спорткара, и ни один из них не предназначался для езды по дорогам общего пользования. На тестовых образцах не было ограничителей скорости, также они не были оборудованы системами контроля вредных выбросов.

Но два автомобиля все же выехали на дороги, несмотря на запрет, и закончились обе поездки серьезными авариями. Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, руководство марки решило уничтожить оставшиеся автомобили.