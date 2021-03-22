Американцы распродают первые битые Ford Bronco Sport

Один из выставленных на торги автомобилей находится в Чикаго. У Bronco Sport с пробегом всего 1,5 тысячи километров помята дверь багажника, отсутствует один из задних фонарей и серьезно поврежден бампер. У другого Bronco Sport в белом цвете практически полностью отсутствует вся передняя часть.

Среди выставленных машин есть экземпляры, которые с момента покупки проехали 2,3 тысячи и 1,4 тысячи километров, однако они повреждены еще сильнее.