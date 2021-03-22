22 марта, 13:13

Американцы распродают первые битые Ford Bronco Sport

Модель поступила в продажу совсем недавно, но несколько экземпляров уже попали в ДТП

© Copart
Лиза Будрина
В Сети появились объявления о продаже нескольких Ford Bronco Sport, побывавших в ДТП. Распродавать битые кроссоверы начали спустя месяцы считанные в после старта продаж модели, так что все они практически без пробега. На американском сайте Copart распродают сразу шесть машин с различными повреждениями.

Один из выставленных на торги автомобилей находится в Чикаго. У Bronco Sport с пробегом всего 1,5 тысячи километров помята дверь багажника, отсутствует один из задних фонарей и серьезно поврежден бампер. У другого Bronco Sport в белом цвете практически полностью отсутствует вся передняя часть.

Среди выставленных машин есть экземпляры, которые с момента покупки проехали 2,3 тысячи и 1,4 тысячи километров, однако они повреждены еще сильнее.

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Фото: Copart

Ford случайно продал тестовый Bronco Sport. И потребовал его вернуть

Больше всего досталось черному Bronco Sport из Канзас-Сити, который попал в серьезное ДТП: автомобиль перевернулся на крышу и загорелся.

Кроссовер Bronco Sport поступил в продажу одновременно с возрожденным внедорожником Bronco. В отличие от обычного Bronco, у Bronco Sport — несущий кузов и переднеприводная «тележка» от Ford Escape. Цены на модель начинаются от 26,5 тысячи долларов (1,9 миллиона рублей по актуальному курсу).

Источник: Copart