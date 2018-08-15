Семья 54 года хранила первый Ford Mustang. Теперь он стоит в 100 раз дороже

Пятьдесят четыре года назад Клидис и Хелен Браун пришли к дилеру Ford со своей дочерью Гейл, чтобы выбрать и подарить ей автомобиль. В автосалоне не оказалось подходящих машин, однако продавец предложил им пройти на склад и посмотреть на голубой кабриолет, который только что к ним прибыл. Таким образом Гейл стала первой владелицей серийного «Мустанга», но долгое время не подозревала об этом.

Два года после покупки автомобиля Гейл вышла замуж за Тома Вайза, и «Мустанг» остался в их семье. Он использовался в течение 15 лет, наездив 68 тысяч миль (почти 110 тысяч километров), но в 1979-м из технической неисправности на долгое время оказался забыт в гараже.