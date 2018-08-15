Семья 54 года хранила первый Ford Mustang. Теперь он стоит в 100 раз дороже

В США нашли первый проданный серийный Ford Mustang – им владеет Гейл Вайз. Автомобиль был приобретен 15 апреля 1964 года (то есть за два дня до его мировой премьеры на Всемирной выставке в Нью-Йорке) за 3447 долларов и 50 центов. Сейчас он оценивается страховой компанией Hagerty в 350-450 тысяч долларов. Об этом пишет Detroit Free Press.
Пятьдесят четыре года назад Клидис и Хелен Браун пришли к дилеру Ford со своей дочерью Гейл, чтобы выбрать и подарить ей автомобиль. В автосалоне не оказалось подходящих машин, однако продавец предложил им пройти на склад и посмотреть на голубой кабриолет, который только что к ним прибыл. Таким образом Гейл стала первой владелицей серийного «Мустанга», но долгое время не подозревала об этом.
Два года после покупки автомобиля Гейл вышла замуж за Тома Вайза, и «Мустанг» остался в их семье. Он использовался в течение 15 лет, наездив 68 тысяч миль (почти 110 тысяч километров), но в 1979-м из технической неисправности на долгое время оказался забыт в гараже.
Изначально машину хотели отдать в металлолом, но после выхода на пенсию Том Вайз решил восстановить автомобиль и занялся поиском запчастей в Сети. Вскоре он выяснил, что они являются владельцами уникального экземпляра Ford Mustang, у которого сохранились даже чеки и инструкция по эксплуатации.
Недавно компания Ford отметила выпуск 10-миллионного экземпляра Mustang. Им стал белый кабриолет с пятилитровой «восьмеркой».