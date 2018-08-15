Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Chrysler
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
15 августа 16:58

Семья 54 года хранила первый Ford Mustang. Теперь он стоит в 100 раз дороже

В США нашли владелицу первого в истории проданного «Мустанга»

Поделиться

Ефим Репин

В США нашли первый проданный серийный Ford Mustang – им владеет Гейл Вайз. Автомобиль был приобретен 15 апреля 1964 года (то есть за два дня до его мировой премьеры на Всемирной выставке в Нью-Йорке) за 3447 долларов и 50 центов. Сейчас он оценивается страховой компанией Hagerty в 350-450 тысяч долларов. Об этом пишет Detroit Free Press.

Пятьдесят четыре года назад Клидис и Хелен Браун пришли к дилеру Ford со своей дочерью Гейл, чтобы выбрать и подарить ей автомобиль. В автосалоне не оказалось подходящих машин, однако продавец предложил им пройти на склад и посмотреть на голубой кабриолет, который только что к ним прибыл. Таким образом Гейл стала первой владелицей серийного «Мустанга», но долгое время не подозревала об этом.

Два года после покупки автомобиля Гейл вышла замуж за Тома Вайза, и «Мустанг» остался в их семье. Он использовался в течение 15 лет, наездив 68 тысяч миль (почти 110 тысяч километров), но в 1979-м из технической неисправности на долгое время оказался забыт в гараже.

Семейное фото Гейл Вайз с Ford Mustang

Изначально машину хотели отдать в металлолом, но после выхода на пенсию Том Вайз решил восстановить автомобиль и занялся поиском запчастей в Сети. Вскоре он выяснил, что они являются владельцами уникального экземпляра Ford Mustang, у которого сохранились даже чеки и инструкция по эксплуатации.

Недавно компания Ford отметила выпуск 10-миллионного экземпляра Mustang. Им стал белый кабриолет с пятилитровой «восьмеркой».

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...