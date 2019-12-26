Электрический кроссовер Fisker получит «хрустальную» подсветку сидений

На единственной фотографии Fisker показал, как выглядят скульптурные передние кресла с такой подсветкой — в описании она фигурирует под названием (crystal lighting). Светодиодные модули разместят на подголовниках и под ними, а сбоку светится будет логотип «Фискера». Уже известно, что «хрустальная» фоновая подсветка — не единственная особенность кроссовера Ocean.
Ранее фирма анонсировала функцию California mode — «режим Калифорния». В нем одним нажатием кнопки можно разом открыть все боковые стекла, а также сдвинуть панорамную крышу и опустить стекло в двери багажника.
В качестве силовой установки «Океана» выступают два электромотора, которые питаются от аккумуляторной батареи на 80 киловатт-часов. По предварительным данным, запас хода кроссовера составит 483 километра.
Прием заказов на Fisker Ocean уже открыт. Но первые машины доставят клиентам лишь в 2022 году.