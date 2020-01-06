Караоке и солнечная батарея на крыше: представлен электромобиль Fisker Ocean

Об Ocean известно следующее: электромобиль оснащается батареей емкостью 80 киловатт-часов, которая питает пару электромоторов и обеспечивает запас хода на уровне 480 километров. Для модели заявлены несколько версий, в том числе полноприводная и моноприводная. Согласно новой информации, с места до 97 километров в час топовый кроссовер будет разгоняться за 2,9 секунды. Например, двухмоторному Tesla Model Y требуется на это 3,7 секунды.

Как и в случае с упомянутой моделью от Tesla, центральное место на передней панели занимает большой экран, расположенный вертикально, а под ним – пять кнопок. Кроссовер также получил виртуальную приборную панель и проекционный дисплей, причем на последний можно вывести текст песни.