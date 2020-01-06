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12:57

Караоке и солнечная батарея на крыше: представлен электромобиль Fisker Ocean

Для конкурента Tesla Model Y придумали сразу несколько необычных функций

Fisker Ocean
Лиза Будрина
На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе дебютировал кроссовер Fisker Ocean с нулевым уровнем выбросов. Новинка получила скромный ценник (от 37,5 тысячи долларов) и ряд необычных опций, например, караоке, солнечную панель на крыше и «режим кабриолета».

Об Ocean известно следующее: электромобиль оснащается батареей емкостью 80 киловатт-часов, которая питает пару электромоторов и обеспечивает запас хода на уровне 480 километров. Для модели заявлены несколько версий, в том числе полноприводная и моноприводная. Согласно новой информации, с места до 97 километров в час топовый кроссовер будет разгоняться за 2,9 секунды. Например, двухмоторному Tesla Model Y требуется на это 3,7 секунды.

Как и в случае с упомянутой моделью от Tesla, центральное место на передней панели занимает большой экран, расположенный вертикально, а под ним пять кнопок. Кроссовер также получил виртуальную приборную панель и проекционный дисплей, причем на последний можно вывести текст песни.

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Помимо караоке для Ocean предусмотрена солнечная батарея, встроенная в крышу – в компании заявили, что эта функция обеспечивает кроссоверу несколько бесплатных километров пробега в день или 1,6 тысячи километров в год. Что же касается стандартной зарядки, то пополнить запас электроэнергии можно будет на станциях Volkswagen Electrify America.

Еще одна необычная функция режим California. При его активации опускаются все стекла, даже заднее, а люк сдвигается, превращая кроссовер в подобие кабриолета.

Электромобиль уже доступен для заказа – цены начинаются от 37 499 долларов. Для сравнения, базовую версию Ford Mustang Mach-E с одномоторной установкой можно купить за 43 тысячи долларов, а Tesla Model Y стоит 47 тысяч долларов. Ocean можно будет приобрести и по подписке за 379 долларов в месяц, а поставки начнутся в 2022 году.