Fisker придумал имя для конкурента Tesla Model Y

Некоторые параметры электрического кроссовера уже известны, например, длина: 4640 миллиметров. Характерная дизайнерская особенность автомобиля – это поворотники, расположенные на задних стойках. Кроме того, Ocean получил выдвижные дверные ручки, узкую светодиодную головную оптику, широкие колесные арки, солнечную панель на крыше и массивную фальшрадиаторную решетку с рисунком в виде сот.
В движение электромобиль приводит силовая установка, в состав которой входят два электромотора, питающихся от батареи емкостью 80 киловатт-часов.
Прием предзаказов начнется 27 ноября этого года, однако ждать электромобиль клиентам придется долго. Серийное производство стартует только во второй половине 2021 года, а поставки – в начале 2022 года.
Ожидается, что стартовый ценник не превысит 40 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей). Премьера модели пройдет 4 января 2020 года.