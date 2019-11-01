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10:25

Fisker придумал имя для конкурента Tesla Model Y

Электромобиль покажут в январе, а предзаказать новинку можно будет уже в ноябре

Американская компания Fisker опубликовала новые изображения будущего электрического кроссовера и объявила его название: Ocean («океан»). Новинка с запасом хода на уровне 480 километров будет конкурировать на рынке с электромобилем от другого бренда из США – Tesla Model Y.

Некоторые параметры электрического кроссовера уже известны, например, длина: 4640 миллиметров. Характерная дизайнерская особенность автомобиля – это поворотники, расположенные на задних стойках. Кроме того, Ocean получил выдвижные дверные ручки, узкую светодиодную головную оптику, широкие колесные арки, солнечную панель на крыше и массивную фальшрадиаторную решетку с рисунком в виде сот.

В движение электромобиль приводит силовая установка, в состав которой входят два электромотора, питающихся от батареи емкостью 80 киловатт-часов.

Прием предзаказов начнется 27 ноября этого года, однако ждать электромобиль клиентам придется долго. Серийное производство стартует только во второй половине 2021 года, а поставки – в начале 2022 года.

Ожидается, что стартовый ценник не превысит 40 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей). Премьера модели пройдет 4 января 2020 года.