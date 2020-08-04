Видео: бизнесмен купил пять Mercedes-Benz SLR McLaren и испытал сразу все

Автопарк бизнесмена пополнили три Mercedes-Benz SLR McLaren в кузове купе и два родстера. Для первого заезда Хошбин выбрал белое купе, однако завести мотор удалось не сразу – пришлось повозиться со связкой ключей от всех суперкаров и отыскать подходящий.

Хошбин рассказал, что собирается садиться за руль каждой из двухдверок раз в две недели и проезжать по крайней мере пару миль (чуть более трех километров). По его словам, такое «расписание» ему порекомендовал дилер Mercedes-Benz для сохранения работоспособности агрегатов.