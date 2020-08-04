Видео: бизнесмен купил пять Mercedes-Benz SLR McLaren и испытал сразу все

Автопарк бизнесмена пополнили три Mercedes-Benz SLR McLaren в кузове купе и два родстера. Для первого заезда Хошбин выбрал белое купе, однако завести мотор удалось не сразу – пришлось повозиться со связкой ключей от всех суперкаров и отыскать подходящий.
Хошбин рассказал, что собирается садиться за руль каждой из двухдверок раз в две недели и проезжать по крайней мере пару миль (чуть более трех километров). По его словам, такое «расписание» ему порекомендовал дилер Mercedes-Benz для сохранения работоспособности агрегатов.
Видео: Manny Khoshbin
В коллекции американца также числятся два Bugatti Veyron, несколько McLaren, Rolls-Royce, Porsche Carrera GT, спорткар Pagani Huayra в спеверсии Hermes, сделанный по заказу Хошбина, и Koenigsegg Agera RS Phoenix c деталями кузова из 24-каратного золота. Среди роскошных «европейцев» имеется и одна американская модель – электрокар Tesla Model X.
Mercedes-Benz SLR McLaren – продукт сотрудничества немецкого Mercedes-Benz и британского McLaren Automotive, выпускавшийся с 2003 по 2009 год. В движение суперкар приводит 5,4-литровый V8 с приводным нагнетателем мощностью 625 лошадиных сил и 780 Нм крутящего момента. На разгон с места до первой «сотни» автомобили тратят 3,8 секунды. Максимальная скорость составляет 334 километров в час.