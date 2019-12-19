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8:30

Автомобили совсем без крыши: спидстеры

Лучшие способы испортить прическу от McLaren, Jaguar, Ferrari и других компаний

Сложно придумать что-то более непрактичное, чем машину вообще без крыши. Тем не менее, именно такие автомобили периодически выпускают компании с мировыми именами: Lotus, Ferrari… И, о чудо — полностью открытые версии оказываются значительно дороже собратьев с жестким или хотя бы матерчатым верхом. Недавно к клубу любителей ветра в волосах присоединился McLaren с суперкаром Elva. Поэтому мы решили вспомнить самые интересные баркетты, спидстеры, спайдеры и иже с ними, которые были выпущены в XXI веке и, в какой-то степени, могут составить компанию Эльве.

Алексей Олефиренко