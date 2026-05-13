Опубликовано 13 мая 2026, 13:37
Флагманский кроссовер Wey V9X прошел зимние испытания в России

Премьера кроссовера Wey V9X в России состоится в IV квартале 2026 года. Great Wall Motor готовится к расширению модельной линейки гибридных автомобилей бренда Wey. Ожидаемый в России флагманский шестиместный кроссовер WEY V9X прошел всесторонние испытания в различных климатических и дорожных условиях для адаптации к эксплуатации на локальном рынке, сообщает пресс-служба компании.
Wey V9X
© Пресс-служба Great Wall
Алексей Морозов
К выходу модель подготовили по результатам трёхмесячных зимних испытаний, которые проходили с января по апрель 2026 года в Сургуте, Москве и Мурманске.

Автомобиль тестировали при температурах до -35°C, проверяя гибридную силовую установку, трансмиссию, подвеску, электронику и работу всех систем в холодных условиях.

Wey V9X — шестиместный кроссовер с полным приводом. Он получит двухлитровый турбомотор в составе гибридной установки, систему подруливания задних колёс и пневматическую подвеску.

Для России модель адаптируют: предусмотрены зимний пакет с подогревом всех сидений, руля, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя, а также усиленная антикоррозийная обработка кузова.

Модель Wey V9X будет представлена на российском рынке в четвертом квартале 2026 года.

Источник:Пресс-служба Great Wall
Автор:Алексей Морозов
#Wey