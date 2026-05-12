Названы 10 семейных кроссоверов, которые никогда не ломаются

Лидером рейтинга с показателем 85 баллов из 100 стал Chevrolet Blazer, который также оказался одним из самых бюджетных в обслуживании при полном отсутствии отзывных кампаний.

На второй строчке расположился Kia Telluride, также набравший 85 баллов, который уже избавился от большинства «детских болезней», хотя за ним числится три отзыва.

Замыкает тройку Hyundai Palisade с 84 баллами — несмотря на то, что это первый год нового поколения, эксперты ожидают высокую надежность благодаря выносливым силовым агрегатам, однако у модели также три отзыва.

В первую пятерку вошли Nissan Pathfinder (84 балла), чья надежность выросла после перехода с вариатора на традиционный «автомат» в 2022 году, и Chevrolet Traverse (83 балла), переживший редизайн в 2024 году.

Шестое место занял Dodge Durango (83 балла) — текущее поколение выпускается уже 15 лет, все проблемы устранены, однако расходы за 10 лет владения оказались самыми высокими в рейтинге.

Следом идут Toyota Grand Highlander с 82 баллами и двумя отзывными кампаниями, Honda Passport (82 балла) с самым низким в рейтинге годовым обслуживанием, Toyota Highlander (82 балла) с четвертьвековой репутацией, а замыкает десятку Subaru Outback (81 балл).

