Посмотрите, что будет, если проехать 30 километров на спущенном колесе

Девятикратный чемпион мира по ралли пробил левое заднее колесо на своем багги Peugeot 3008 DKR. Остановка на спецучастке для замены означала потерю времени, поэтому Лёб решил дотянуть до финиша как есть, со спущенным колесом.
Ехать пришлось целых тридцать километров по разбитым каменистым грунтовкам. К финишу спецучастка колесо представляло собой жалкое зрелище: от шины остались лишь лохмотья, а диск стесался до основания и развалился надвое — на ступицу со спицами и обод.
При этом ралли-рейдовый прототип Peugeot не пострадал. Заменив колесо после финиша хронометрируемого участка, Себастьен Лёб вместе со штурманом Даниэлем Элена продолжили гонку.
В прошлые годы Себастьен Лёб выступал на «Дакаре» в качестве гонщика заводской команды Peugeot Sport на заднеприводном багги Peugeot 3008 DKR. В прошлом году эта спортивная программа была свернута, и машины были проданы французской команде PH Sport. Так что в Дакаре-2019 Лёб ехал как «частник». Он финишировал на третьем месте, а одержал победу катарский гонщик Насер Аль-Аттия на прототипе Toyota Hilux заводской команды Toyota Gazoo Racing.