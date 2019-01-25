Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:03

Посмотрите, что будет, если проехать 30 километров на спущенном колесе

Показывает Себастьен Лёб

Один из этапов ралли-марафона «Дакар» французский гонщик Себастьен Лёб закончил на трех колесах. Небольшой ролик о том, что после этого произошло с колесом опубликовал Red Bull.

Девятикратный чемпион мира по ралли пробил левое заднее колесо на своем багги Peugeot 3008 DKR. Остановка на спецучастке для замены означала потерю времени, поэтому Лёб решил дотянуть до финиша как есть, со спущенным колесом.

Как работает команда, четыре раза выигравшая «Дакар»

Ехать пришлось целых тридцать километров по разбитым каменистым грунтовкам. К финишу спецучастка колесо представляло собой жалкое зрелище: от шины остались лишь лохмотья, а диск стесался до основания и развалился надвое — на ступицу со спицами и обод.

При этом ралли-рейдовый прототип Peugeot не пострадал. Заменив колесо после финиша хронометрируемого участка, Себастьен Лёб вместе со штурманом Даниэлем Элена продолжили гонку.

В прошлые годы Себастьен Лёб выступал на «Дакаре» в качестве гонщика заводской команды Peugeot Sport на заднеприводном багги Peugeot 3008 DKR. В прошлом году эта спортивная программа была свернута, и машины были проданы французской команде PH Sport. Так что в Дакаре-2019 Лёб ехал как «частник». Он финишировал на третьем месте, а одержал победу катарский гонщик Насер Аль-Аттия на прототипе Toyota Hilux заводской команды Toyota Gazoo Racing.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...