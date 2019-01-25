Посмотрите, что будет, если проехать 30 километров на спущенном колесе

При этом ралли-рейдовый прототип Peugeot не пострадал. Заменив колесо после финиша хронометрируемого участка, Себастьен Лёб вместе со штурманом Даниэлем Элена продолжили гонку.

В прошлые годы Себастьен Лёб выступал на «Дакаре» в качестве гонщика заводской команды Peugeot Sport на заднеприводном багги Peugeot 3008 DKR. В прошлом году эта спортивная программа была свернута, и машины были проданы французской команде PH Sport. Так что в Дакаре-2019 Лёб ехал как «частник». Он финишировал на третьем месте, а одержал победу катарский гонщик Насер Аль-Аттия на прототипе Toyota Hilux заводской команды Toyota Gazoo Racing.