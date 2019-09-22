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12:00

Тропический шторм затопил дилерский центр McLaren

«Имельда» едва не уничтожила десяток британских суперкаров

Шторм, бушующий в районе юго-восточного побережья Техаса, стал причиной сильных наводнений в штате: под удар стихии попал и дилерский центр «Макларен Хьюстон».

Тропический шторм «Имельда» стал одним из самых масштабных и разрушительных в истории Техаса. На штат обрушилось 1,1 метра осадков, что привело к эвакуации нескольких тысяч человек. Пострадал от ливней и дилерский центр McLaren Houston: в результате удара стихии под водой оказалось больше десяти британских суперкаров моделей 570S и 720S.

С учётом базовой стоимости автомобилей в 195 500 и 284 000 долларов соответственно, «Имельда» могла причинить дилеру ущерб не менее чем на три миллиона. Впрочем, как сообщили представители компании, в итоге всё закончилось относительно благополучно: после того, как вода ушла с уличной парковки, британские суперкары остались в целости и сохранности, не получив никаких повреждений.