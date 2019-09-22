Тропический шторм затопил дилерский центр McLaren

С учётом базовой стоимости автомобилей в 195 500 и 284 000 долларов соответственно, «Имельда» могла причинить дилеру ущерб не менее чем на три миллиона. Впрочем, как сообщили представители компании, в итоге всё закончилось относительно благополучно: после того, как вода ушла с уличной парковки, британские суперкары остались в целости и сохранности, не получив никаких повреждений.