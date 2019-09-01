Посмотрите на тщательно восстановленный McLaren F1

Британцы восстановили экстерьер, интерьер и подвергли ревизии каждую деталь суперкара. 6,1-литровый мотор V12 был перебран, чтобы выдавать те же 618 лошадиных сил, что и два десятка лет назад. Кузовные панели перекрасили, что заняло около 900 часов, а весь процесс реставрации, включая дорожные испытания, занял более 3000 часов.