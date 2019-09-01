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10:00

Посмотрите на тщательно восстановленный McLaren F1

Суперкар покажут на выставке Hampton Court Concours d’Elegance

Специалисты подразделения McLaren Special Operations восстановили суперкар F1 с номером шасси 063 до состояния нового автомобиля вплоть до мельчайших деталей.

Культовый британский суперкар McLaren F1 выпускался с 1993 по 1998 годы и был сделан всего в 106 экземплярах, 64 из которых предназначались для дорог общего пользования. Этот автомобиль с порядковым номером 063 цвета Magnesium Silver владелец на 18 месяцев отдал в заводское подразделение McLaren Special Operations для кропотливой реставрации.

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Британцы восстановили экстерьер, интерьер и подвергли ревизии каждую деталь суперкара. 6,1-литровый мотор V12 был перебран, чтобы выдавать те же 618 лошадиных сил, что и два десятка лет назад. Кузовные панели перекрасили, что заняло около 900 часов, а весь процесс реставрации, включая дорожные испытания, занял более 3000 часов.

Салон был заново обтянут кожей цвета Woking Grey, а кресло водителя вдобавок отделали красной перфорированной алькантарой. Рулевое колесо заменили на новое, а карданный вал, ступицы и амортизаторы Bilstein отправили поставщикам для ремонта. Восстановленный F1 будет продемонстрирован ​​на выставке Hampton Court Concours d’Elegance в Великобритании.