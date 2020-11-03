Lamborghini Huracan Evo обзавелся двухцветной версией Fluo Capsule

Серию Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule в компании называют «гламурной», но все отличия от обычный Ураканов сводятся лишь к оформлению экстерьера и интерьера. Для суперкара можно выбрать одни из пяти основных цветов кузова: зеленый Verde Shock, оранжевый Arancio Livrea, синий Celeste Fedra, оранжевый Arancio Dac и желтый Giallo Clarus, однако крыша, бампер и боковые юбки всегда будут матовыми черными.
Как и салон. Он тоже может быть только черным, с контрастными деталями и вышивками в цвет машины и опциональными новыми спортивными креслами. При этом для отделки на выбор предлагаются искусственная замша или натуральная кожа. Стайлинг-пакет можно будет заказать только для Huracan Evo 2021 модельного года.
По технике изменений не заявлено. Следовательно в движение купе приводит атмосферный V10 5.2 мощностью 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, совмещенный с семиступенчатым «роботом» LDF с двумя сцеплениями и полноуправляемым шасси. С места до 100 км/ч Huracan Evo разгоняется за 2,9 секунды, до 200 км/ч ― за 9 секунд, а его максимальная скорость превышает 325 км/ч.
Более доступный Huracan Evo RWD оснащен таким же мотором, но с отдачей 610 сил. До «сотни» суперкар разгоняется за 3,3 секунды при той же «максималке».