Lamborghini Huracan Evo обзавелся двухцветной версией Fluo Capsule

По технике изменений не заявлено. Следовательно в движение купе приводит атмосферный V10 5.2 мощностью 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, совмещенный с семиступенчатым «роботом» LDF с двумя сцеплениями и полноуправляемым шасси. С места до 100 км/ч Huracan Evo разгоняется за 2,9 секунды, до 200 км/ч ― за 9 секунд, а его максимальная скорость превышает 325 км/ч.

Более доступный Huracan Evo RWD оснащен таким же мотором, но с отдачей 610 сил. До «сотни» суперкар разгоняется за 3,3 секунды при той же «максималке».