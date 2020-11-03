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Lamborghini Huracan Evo обзавелся двухцветной версией Fluo Capsule

Стайлинг-пакет можно заказать для суперкаров 2021 модельного года

Алексей Носаченко
Компания Lamborghini анонсировала новые варианты стайлинга двухдверки Huracan Evo, объединенные под общим названием Fluo Capsule Collection. Суперкары этой серии отличаются ярким окрасом кузова в сочетании с матовой черной крышей и темным салоном.

Серию Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule в компании называют «гламурной», но все отличия от обычный Ураканов сводятся лишь к оформлению экстерьера и интерьера. Для суперкара можно выбрать одни из пяти основных цветов кузова: зеленый Verde Shock, оранжевый Arancio Livrea, синий Celeste Fedra, оранжевый Arancio Dac и желтый Giallo Clarus, однако крыша, бампер и боковые юбки всегда будут матовыми черными.

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Как и салон. Он тоже может быть только черным, с контрастными деталями и вышивками в цвет машины и опциональными новыми спортивными креслами. При этом для отделки на выбор предлагаются искусственная замша или натуральная кожа. Стайлинг-пакет можно будет заказать только для Huracan Evo 2021 модельного года.

По технике изменений не заявлено. Следовательно в движение купе приводит атмосферный V10 5.2 мощностью 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, совмещенный с семиступенчатым «роботом» LDF с двумя сцеплениями и полноуправляемым шасси. С места до 100 км/ч Huracan Evo разгоняется за 2,9 секунды, до 200 км/ч ― за 9 секунд, а его максимальная скорость превышает 325 км/ч.

Более доступный Huracan Evo RWD оснащен таким же мотором, но с отдачей 610 сил. До «сотни» суперкар разгоняется за 3,3 секунды при той же «максималке».