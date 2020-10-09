Посмотрите на проект реактивного летающего гиперкара

Итальянская компания начала проектирование первой модификации летающего гиперкара Lanciare около 10 лет назад. Теперь специалисты во главе с летчиком Грегом Брауном представили проект финальной версии аэромобиля. По задумке авторов, будущая четырехместная машина будет создана на базе пространственной хром-молибденовой рамы. Ее разработкой в настоящий момент занимается калифорнийская компания Armada Engineering, специализирующаяся на постройке внедорожных багги.
Гиперкар получит регулируемую подвеску, которая позволит смягчить приземление, а также улучшить управляемость машине на земле. В то же время, возможность изменения дорожного просвета позволит аэромобилю передвигаться по различным поверхностям, в том числе и по бездорожью.
Lanciare оснастят складными крыльями, размах которых составит более восьми метров. Они будут убираться в алюминиевое днище гиперкара и раскладываться перед взлетом машины. Какую силовую установку получит аэромобиль, пока не раскрывается. Скорее всего, это будет гибрид.
Для движения по земле Lanciare сможет использовать электромотор, который могут позаимствовать у топовых моделей Tesla. Для полета инженеры планируют применить два компактных газотурбинных двигателя в хвостовой части корпуса. По словам разработчиков, максимальная скорость аэромобиля в воздухе составит 800 километров в час, в то время как запас хода превысит 1300 километров.
Стоимость производства первого прототипа инженеры оценивают примерно в 20-40 миллионов долларов (от полутора до трех миллиардов рублей по текущему курсу). Если реактивные аэромобили пойдут в серию, их стоимость составит от пяти до семи миллионов долларов (примерно 386-540 миллионов рублей по текущему курсу).
В конце мая инженеры бразильской авиастроительной корпорации Embraer создали футуристический проект транспорта будущего под названием Pulse, который может быть реализован к 2070 году. По их мнению, через 50 лет универсальное транспортное средство будет использовать беспилотные технологии как на земле, так и в воздухе.