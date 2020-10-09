Посмотрите на проект реактивного летающего гиперкара

В конце мая инженеры бразильской авиастроительной корпорации Embraer создали футуристический проект транспорта будущего под названием Pulse, который может быть реализован к 2070 году. По их мнению, через 50 лет универсальное транспортное средство будет использовать беспилотные технологии как на земле, так и в воздухе.