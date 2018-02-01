В Женеве покажут первую серийную летающую машину

Нидерландская компания PAL-V представит на моторшоу в Женеве первый в мире серийный образец летающей машины. Новинка под названием PAL-V Liberty сможет перевозить двух человек и перемещаться по воздуху на скорости 180 километров в час.

В длину машина насчитывает четыре метра. Ширина и высота — два и 1,7 метра соответственно. С разложенными винтом и крыльями длина увеличивается до 6,1, а высота до 3,2 метра. Масса PAL-V Liberty составляет 664 килограмма.

Машина оснащается двойной моторной установкой: 100-сильный используется для движения по земле, 200-сильный — для полетов. На одном баке PAL-V Liberty сможет проезжать до 1315 километров, а пролетать до 500 километров. На разгон до «сотни» ему требуется менее девяти секунд.

Видео с YouTube-канала PAL-V.

Для взлета машине понадобится 180 метров дороги, для посадки — всего 30 метров.

В начале 2017 года сообщалось, что PAL-V начала прием заказов на летающую машину. Стартовую спецверсию оценили в в 499 000 евро (34,9 миллиона рублей). Всего компания намерена реализовать 90 экземпляров Liberty.