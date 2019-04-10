Новый Bentley Flying Spur: первое изображение

По предварительной информации, основой нового Bentley Flying Spur станет модульная платформа MSB от Porsche Panamera и Continental GT. Гамма двигателей седана будет состоять из 6,0-литрового мотора W12 (635 сил и 900 Нм) и агрегата 4.0 V8, который на купе выдает 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Вдобавок в семействе появится подключаемый гибрид с силовой установкой от Porsche Panamera 4 E-Hybrid (462 силы и 700 Нм).