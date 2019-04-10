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11:27

Новый Bentley Flying Spur: первое изображение

Дебют роскошного седана состоится до конца года

Компания Bentley показала первый тизер четырехдверного гранд-турера Flying Spur нового поколения. Британская марки из Крю опубликовала контурное изображение профиля седана и видеоролик с выдвигающейся из капота фирменной эмблемой в виде крылатой буквы B.
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На изображении видно, что новый Flying Spur сохранит пропорции предшественника. Очевидно, что дизайн седана будет выполнен с оглядкой на купе Continental GT. В ролике, также ставшем частью тизерной кампании, демонстрируется фирменная эмблема Flying B со светящими крыльями и капот с металлическим «плавником».

По предварительной информации, основой нового Bentley Flying Spur станет модульная платформа MSB от Porsche Panamera и Continental GT. Гамма двигателей седана будет состоять из 6,0-литрового мотора W12 (635 сил и 900 Нм) и агрегата 4.0 V8, который на купе выдает 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Вдобавок в семействе появится подключаемый гибрид с силовой установкой от Porsche Panamera 4 E-Hybrid (462 силы и 700 Нм).

Нынешний Bentley Flying Spur

Модель текущего поколения предлагается в России с 6.0 W12 (625 сил) и 4.0 V8 (507 или 528 сил) по цене от 11 900 000 рублей. Топовая версия седана стоит минимум 14 200 000 рублей.

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