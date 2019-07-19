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16:02

Эксклюзивный вариант нового Bentley Flying Spur продадут на аукционе

Средства от продажи автомобиля передадут на благотворительность

Компания Bentley представила седан Flying Spur из ограниченной серии First Edition. Презентация состоялась на торжественном мероприятии Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом, участники которого смогут купить эксклюзивный автомобиль на благотворительном аукционе и пожертвовать таким образом средства фонду.
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Отличить Bentley Flying Spur First Edition от обычной машины можно по многочисленным эмблемам: на задней стойке кузова и передней панели есть флаг «Юнион Джек» с цифрой «1», подголовники сидений украшает фирменный логотип, а пороги — накладки с надписью First Edition. Колеса размерностью 22 дюйма взяты из заводского пакета Mulliner Driving Specification.

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В оснащение седана включен пакет Touring Specification, вместе с которым в списке оборудования появилась система ночного видения, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке и функция удержания в полосе. Кроме того, у Flying Spur First Edition есть панорамная крыша со сдвижной передней секцией и поворотный дисплей — вращающийся элемент с тремя плоскостями, на которых есть экран медиасистемы, глухая панель или набор из трех аналоговых циферблатов.

Новый Bentley Flying Spur построен на платформе Porsche Panamera. Он получил адаптивную подвеску Bentley Dynamic Ride с регулировкой жесткости амортизаторов, а также стал первой моделью марки с полноуправляемым шасси. Под капотом седана установлен двигатель 6.0 W12 с двумя двухпоточными турбонагнетателями. Отдача — 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.

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