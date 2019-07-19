Эксклюзивный вариант нового Bentley Flying Spur продадут на аукционе

В оснащение седана включен пакет Touring Specification, вместе с которым в списке оборудования появилась система ночного видения, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке и функция удержания в полосе. Кроме того, у Flying Spur First Edition есть панорамная крыша со сдвижной передней секцией и поворотный дисплей — вращающийся элемент с тремя плоскостями, на которых есть экран медиасистемы, глухая панель или набор из трех аналоговых циферблатов.