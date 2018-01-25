Раллийный «Фокус» Колина Макрея пустят с молотка

Аукционный дом Silverstone выставит на февральские торги Race Retro Competition Car Sale раллийный Ford Focus, на котором в 1999 году выступал шотландский гонщик Колин Макрей. Автомобиль, принявший участие в 11 этапах чемпионата мира по ралли, оценили в 120 000-140 000 фунтов стерлингов (9,6-11,2 миллиона рублей).

Выставленный на продажу Focus — это машина с номером шасси «68335», принадлежавшая команде M-Sport. Впервые она вышла на старт во время испанского этапа мирового чемпионата. Позднее автомобиль принял участие в других этапах мирового первенства.

Разработанный в условиях строжайшей секретности, Ford Focus WRC был построен на базе дорожной модели. Автомобиль оснащался двухлитровым турбированным мотором Zetec E 16V, отдача которого составляла 335 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Агрегат сочетался с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач XTrac.

Помимо этого, гоночный «Фокус» комплектовался системой полного привода, тремя активными дифференциалами, восьмипоршневыми тормозами Brembo и регулируемыми стабилизаторами поперечной устойчивости.

В конце декабря прошлого года дорожную версию ралли-кара Lancia Stratos продали за 475 000 долларов. Перед торгамина купе перебрали подвеску и карбюратор, а также установили новые тормозные диски и шины Michelin, как у оригинальной модели.

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